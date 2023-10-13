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Türkiye barış için devrede! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 20:41 Güncelleme 13 Ekim 2023, 22:18
Türkiye barış için devrede! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı, Kahire Havalimanı'nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Mohamed Zazou ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen karşıladı.

Bakan Fidan Kahire'de!

Fidan, Şukri'nin davetine icabetle bugün ve yarın Mısır'da resmi temaslarda bulunacak.

Bakanlık, ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetmişti.

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