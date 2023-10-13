Türkiye barış için devrede! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaştı

Fidan, Şukri'nin davetine icabetle bugün ve yarın Mısır 'da resmi temaslarda bulunacak.

Bakanlık, ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetmişti.