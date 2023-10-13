Tüm dünya insanlık dramına şahit oluyor! Filistinli vatandaşlar sosyal medyadan vasiyetlerini paylaşmaya başladı: "Vallahi ölümden korkmuyoruz"

Gazze liler vasiyetlerinde, başlarına bir şey gelmesi halinde kendilerine hakları olan kişilerden helallik isterken, bu mesajları ölümden korktukları için yazmadıklarını da vurguladı.

"ÖLÜMDEN KORKMUYORUZ" Filistinli İhab Süleyman, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimin benim üzerimde hakkı ya da alacağı varsa bana iletsin ya da helal etsin. Ben sizi affettim siz de beni affedin. Vallahi ölümden korkmuyoruz. Şehitler her zaman kazanır." ifadelerini kullandı.

"SEVDİKLERİMİZİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM"

Rizk el-Cucu ise "Helallik dileme" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Kime haksızlık etmişsem ya da kime borcum varsa iletmesini ya da helal etmesini diliyorum. Kendimizi, ailemizi, evlerimizi ve sevdiklerimizi Allah'a emanet ediyorum." sözlerine yer verdi.

Gazze'de İsrail'in öldürdüğü siviller yakınları tarafından teşhis ediliyor. İsrail son 6 günde 614'ü çocuk 370'i kadın 1900 Filistinliyi şehit etti.