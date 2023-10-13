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Tüm dünya insanlık dramına şahit oluyor! Filistinli vatandaşlar sosyal medyadan vasiyetlerini paylaşmaya başladı: "Vallahi ölümden korkmuyoruz"

Hamas'ın saldırısıyla başlayan İsrail Filistin saldırısının 7. gününde İsrail, Gazze'de neredeyse taş üstünde taş bırakmadı. Gazze Şeridi'ne karadan da saldırması endişesiyle birçok Filistinli, vasiyetini sosyal medyada hesaplarında paylaşmaya başladı. Gazzeliler vasiyetlerinde, başlarına bir şey gelmesi halinde kendilerine hakları olan kişilerden helallik isterken, bu mesajları ölümden korktukları için yazmadıklarını da vurguladı.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 23:37 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:22
Tüm dünya insanlık dramına şahit oluyor! Filistinli vatandaşlar sosyal medyadan vasiyetlerini paylaşmaya başladı: Vallahi ölümden korkmuyoruz

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken çatışmalar 7. günde de devam ediyor.

İşte soykırımın en net görüntüsü!

Masum sivilleri hedef alarak üzerlerine acımasızca bombalar yağdıran İsrail ordusunun saldırıları sonucu bölgedeki ölü sayısı her geçen dakika artıyor.

VASİYETLERİNİ PAYLAŞMAYA BAŞLADILAR
Gazze Şeridi'ne karadan da saldırması endişesiyle birçok Filistinli, vasiyetini sosyal medyada hesaplarında paylaşmaya başladı.

Gazzeliler vasiyetlerinde, başlarına bir şey gelmesi halinde kendilerine hakları olan kişilerden helallik isterken, bu mesajları ölümden korktukları için yazmadıklarını da vurguladı.

"ÖLÜMDEN KORKMUYORUZ"
Filistinli İhab Süleyman, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimin benim üzerimde hakkı ya da alacağı varsa bana iletsin ya da helal etsin. Ben sizi affettim siz de beni affedin. Vallahi ölümden korkmuyoruz. Şehitler her zaman kazanır." ifadelerini kullandı.

"SEVDİKLERİMİZİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM"
Rizk el-Cucu ise "Helallik dileme" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Kime haksızlık etmişsem ya da kime borcum varsa iletmesini ya da helal etmesini diliyorum. Kendimizi, ailemizi, evlerimizi ve sevdiklerimizi Allah'a emanet ediyorum." sözlerine yer verdi.

Gazze'de İsrail'in öldürdüğü siviller yakınları tarafından teşhis ediliyor. İsrail son 6 günde 614'ü çocuk 370'i kadın 1900 Filistinliyi şehit etti.

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