Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren işgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de büyük bir katliama imza atarken Türkiye hem diplomasi kanallarını açık tutuyor hem de bölgeye yardım elini uzatıyor.



GAZZE'YE İNSANI YARDIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile uçaklar yola çıktı. Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaşacak. Yardımlar Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek. Türkiye, yardım malzemesi olarak gıda kolileri ve acil insani yardım malzemeleri gönderdi.