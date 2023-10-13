İsrailli Daniel Levy savaş çığırtkanlığı yapan BBC’ye tepki gösterdi: İsrail yalan söylüyor

"Eğer birisi bana militanların hafta sonu yaptıklarının yıllarca süren işgale meşru bir tepki olduğunu söyleseydi, "Hayır" derdim: "Yanılıyorsunuz. İnsanlıktan ve gerçeklikten uzaklaşmışsınız." Ve herhangi biri bana kalkıp İsrail'in bugün Gazze'de yaptığının hafta sonu olanlara karşı meşru bir tepki olduğunu söylerse, tepkim tamamen aynısı olur."

BBC sunucusu ise Levy'nin açıklamalarına "Yine de (İsrailliler) bunu söylüyorlar ve uluslararası toplum da bunu söylüyor." şeklinde karşılık verdi.

Daniel Levy, sunucuya tepkisini sürdürerek, "Evet ve insanların bu konuda onlara meydan okuması gerekiyor, çünkü bu bir yalan. Ve eğer yalanlarının yanlarına kalmasına izin verirsek savaş çığırtkanlığı yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

BBC SKANDALA İMZA ATMIŞTI

Öte yandan BBC geçtiğimiz günlerde yine bir skandala imza atmıştı. BBC İsrail kurşunlarıyla katledilen Filistinlileri yok sayarken İsraillilere ise methiyeler düzerek ikiyüzlülüğe imza atmıştı. Filistinliler için "öldü" diyen BBC, İsrailliler için ise "öldürüldü" ifadesini kullanmıştı.