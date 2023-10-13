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İsrailli Daniel Levy savaş çığırtkanlığı yapan BBC'ye tepki gösterdi: İsrail yalan söylüyor

İşgalci İsrail'e açık destek veren batı basını bu kez İsrailli bir isim tarafından tepki gördü. Eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy, İsrail'in kendini savunduğu belirttiğini söyleyen BBC sunucusuna tepki gösterdi. Levy, "Bunu gerçekten hiç istifinizi bozmadan mı söylüyorsunuz? Bir ülkenin liderlerinin gıdayı, elektriği, suyu, sivil nüfusun tüm ihtiyaçlarını kestiğini ve bu yolla militanları hedef aldığını inandırıcı bir şekilde söylemek mümkün mü? Yalanların yanlarına kalmasına izin verirsek savaş çığırtkanlığı yapmış oluruz" dedi.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 13:14 Güncelleme 13 Ekim 2023, 13:48
İsrailli Daniel Levy savaş çığırtkanlığı yapan BBC’ye tepki gösterdi: İsrail yalan söylüyor

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu artırarak katliama başladı.

Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Batı ise savaş suçuna karşı gözlerini kapatırken medya üzerinden İsrail propagandası yapıyor.

BATI BASINI SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPIYOR
İsrail'in katliamı devam ederken Eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy, İngiliz BBC haber sunucusuyla karşı karşıya gelerek İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin meşru gösterilmesine karşı çıktı.

"BUNU HİÇ İSTİFİNİZİ BOZMADAN MI SÖYLÜYORSUNUZ"
BBC sunucusu Maryam Moshiri'nin "İsraililer, "Bakın biz kendimizi savunuyoruz, Gazze'deki Hamas hedeflerini vuruyoruz, bir terör örgütünün kökünü kazımayı amaçlıyoruz" diyor" sözlerine tepki gösteren Daniel Levy şunları söyledi:

"Bunu gerçekten hiç istifinizi bozmadan mı söylüyorsunuz? En temel haklarından mahrum bırakılmış bir nüfusun içine ilişmiş bir terör örgütünün kökünü askeri harekatla kazımanın mümkün olduğunu mu düşünüyorsunuz gerçekten? Tarihte görülmüş mü böyle bir şey? Bir ülkenin liderlerinin gıdayı, elektriği, suyu, sivil nüfusun tüm ihtiyaçlarını kestiğini ve bu yolla militanları hedef aldığını inandırıcı bir şekilde söylemek mümkün mü? Üzgünüm ama bu tür yalanlar karşılıksız kalamaz. Ve bu yalanı kendinize söylemeniz de yanlış politikalara yol açar."

"İNSANLIKTAN UZAKLAŞMIŞSINIZ"
Levy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer birisi bana militanların hafta sonu yaptıklarının yıllarca süren işgale meşru bir tepki olduğunu söyleseydi, "Hayır" derdim: "Yanılıyorsunuz. İnsanlıktan ve gerçeklikten uzaklaşmışsınız." Ve herhangi biri bana kalkıp İsrail'in bugün Gazze'de yaptığının hafta sonu olanlara karşı meşru bir tepki olduğunu söylerse, tepkim tamamen aynısı olur."

BBC sunucusu ise Levy'nin açıklamalarına "Yine de (İsrailliler) bunu söylüyorlar ve uluslararası toplum da bunu söylüyor." şeklinde karşılık verdi.

Daniel Levy, sunucuya tepkisini sürdürerek, "Evet ve insanların bu konuda onlara meydan okuması gerekiyor, çünkü bu bir yalan. Ve eğer yalanlarının yanlarına kalmasına izin verirsek savaş çığırtkanlığı yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

BBC SKANDALA İMZA ATMIŞTI
Öte yandan BBC geçtiğimiz günlerde yine bir skandala imza atmıştı. BBC İsrail kurşunlarıyla katledilen Filistinlileri yok sayarken İsraillilere ise methiyeler düzerek ikiyüzlülüğe imza atmıştı. Filistinliler için "öldü" diyen BBC, İsrailliler için ise "öldürüldü" ifadesini kullanmıştı.

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