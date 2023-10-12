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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily’i Ankara’da kabul etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily’i Ankara’da kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 18:50 Güncelleme 12 Ekim 2023, 18:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily’i Ankara’da kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'i Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'i Ankara'da kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

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