Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily’i Ankara’da kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'i Ankara'da kabul etti.
Bakanımız @HakanFidan, #BM Genel Sekreteri'nin #Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'i #Ankara'da kabul etti.🇹🇷🇺🇳 pic.twitter.com/0IG3X3mReT— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 12, 2023
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'i Ankara'da kabul etti." ifadeleri kullanıldı.