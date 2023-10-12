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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısırlı mevkidaşı Sameh Şükri ile görüşmek üzere Mısır'a gidiyor

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 21:35 Güncelleme 12 Ekim 2023, 22:50
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısırlı mevkidaşı Sameh Şükri ile görüşmek üzere Mısır’a gidiyor

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısır'a gidecek. Fidan mevkidaşı Şükri ile görüşme gerçekleştirecek.

Bakan Fidan Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığından, Fidan'ın Mısır ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

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