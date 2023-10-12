CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Selenay Mutluer uyuşturucu ile yakalandı!

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde Yunus ekipleri, devriye görevinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

CHP'Lİ İSMİN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI Otomobilde bulunan CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Selenay Mutluer ile erkek arkadaşı olan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı.

CHP'DEKİ İLK UYUŞTURUCU SKANDALI DEĞİL

Daha önce İBB'ye bağlı cenaze aracında ve İSKİ aracında uyuşturucu bulunmuştu. CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde metamfetamin ile birlikte yakalanmıştı.