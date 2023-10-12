CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Selenay Mutluer uyuşturucu ile yakalandı!

Cumhuriyet Halk Partili Selenay Mutluer uyuşturucu ile yakalandı.
ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU
Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde Yunus ekipleri, devriye görevinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Cumhuriyet Halk Partili Selenay Mutluer uyuşturucu ile yakalandı.
ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU
Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde Yunus ekipleri, devriye görevinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.
CHP'Lİ İSMİN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Otomobilde bulunan CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Selenay Mutluer ile erkek arkadaşı olan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı.
SEVGİLİSİ İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
Selenay Mutluer ile arkadaşının üzerinde 2,76 gram esrar ele geçirildiği vurgulandı.
Uyuşturucuya el konulurken, iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.
CHP'DEKİ İLK UYUŞTURUCU SKANDALI DEĞİL
Daha önce İBB'ye bağlı cenaze aracında ve İSKİ aracında uyuşturucu bulunmuştu. CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde metamfetamin ile birlikte yakalanmıştı.