SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'dan Tamer Karadağlı'yı hedef alan isimlere Disney tepkisi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Karadağlı, atanma kararı sonrasında birçok kişi tarafından hedef tahtasına oturtularak eleştirildi. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sanatçıya yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Bulut, "Bu konudaki karın ağrınız Karadağlı'nın milliyetçi olmasından kaynaklanıyor. Tek derdiniz daha çok alkış, daha çok para." ifadelerini kullandı.Öte yandan Yenişehirlioğlu ise Disney'in Atatürk dizisini yayınlamama kararı konusunda dut yemiş bülbüle dönen sanatçıların Karadağlı'yı eleştirdiğine işaret ederek, "Onlar için konu sanat değil; yıllardır sürdürdükleri tahakkümün, kabile anlayışlarının sarsılması" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 09:35 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 09:46
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’dan Tamer Karadağlı’yı hedef alan isimlere Disney tepkisi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

Karadağlı'yı tebrik edenler kadar bu kararı eleştirenler de oldu. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da ünlü oyuncunun atanması sonrasında sanatçıyı hedef tahtası haline getirenlere dair sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

İŞLERİNE GELDİĞİNDE ATATÜRKÇÜ OLUYORLAR
"Karadağlı hakkındaki 'karın ağrınız' kendisinin bir Türk milliyetçisi olmasından kaynaklanıyor" diyen Bulut, "Karadağlı; oluşturmak istediğiniz 'kurtarılmış mahallenizin' ve oraya hapsettiğiniz sanat dünyasının kriterlerine uymuyor. Mahallenizdeki kurallar belli; Atatürk sizin amaçlarınıza uygun bir araç ise Atatürkçü olursunuz. Atatürk'ü savunmanın bedeli olacağını görmüşseniz sus pus olursunuz." dedi.

"TEK DERDİNİZ DAHA ÇOK PARA"
Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney Plus'a da gönderme yapan Bulut, "Ülkenizi aşağıladıkça mahallenizin ağababalarından alkış aldığınızı bilir, milletin değerlerini aşağıladıkça küresel kabul göreceğinize inanırsınız.

Sizlere göre temel insan haklarından istifade edebilmek için ya terörist ya muhalif olmak ön koşuldur. Mağdur 'sizden değilse' zaten bırakın mağdur olmayı 'insan' bile değildir. Görmezsiniz. Göstermezsiniz... Ne Atatürk ne Türk'lük ne de milletimizin değer yargıları zerre umurunuzda.

Tek derdiniz daha çok alkış, daha çok para, daha çok tanınmışlıktan ibarettir. Sizin mahallede en büyük ayıp, ülkenizin değerleriyle barışık, anti-emperyalist, gerçek vatansever ve tarafsız hümanist olabilmektir." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK'Ü KALKAN OLARAK KULLANIYORSUNUZ'
Yücel Bulut paylaşımında şu ifadelere de yer verdi: "Her şey olmanın mübah ama Türk olmanın ilkellik olduğuna inanır, ağzınıza milletinizi ve milliyetinizi almazsınız.

Pardon! Sadece yabancıların huzurunda 'aşağılamak' ve daha çok alkış almak için alırsınız. Atatürk'ün Türk milliyetçisi olduğunu görmezden gelir, onu toplumsal değerlerle sürdürdüğünüz kavgada kalkan olarak kullanırsınız."

BAŞKA İSİMLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan usta oyuncu AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'yı hedef alan isimlere sert tepki gösterdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Son günlerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü atamasının üzerinden bir tartışma yürütülüyor ve konu farklı zemine çekilmeye çalışılıyor. Yaşadıklarımız, sanatın her alanında yıllardır süregelen tahakkümün (hegemonyanın) somut bir tezahürü aslında. Kültürel Hegemonya nedir deseler, cevap olabilecek bir süreç. Toplumun parametreleriyle uyuşmayan, sol tandanslı ve yurtdışı bağlantılı; milletimizin değerlerini yok sayan ve kendisini bu toplumun "patronu" olarak gören kesim son yıllara kadar üniversiteleri, konservatuvarları, sivil toplum kuruluşlarını ve sanatsal mecraları kendi hegemonyasını güçlendirmek ve kabul ettirmek için adeta bir 'araç' olarak kullanmıştır.

Bu kesim; ipotekleri altında olduğunu düşündükleri tiyatro, resim, müzik, edebiyat gibi alanlarda söz söylenmesini, adım atılmasını, 'farklı sesler' çıkarılmasını asla kabullenemiyor. Onlara göre sanat sadece kendilerinin onay verdiği kalıplar içerisinde kaldığı ve onlara hizmet ettiği sürece sanattır. Yaşadığı toplumun değerlerine sahip olmayan, onları ifsad eden, topluma kendi karanlık dar çerçevesinden bakan hiçbir sanatçının, sanat akımının, anlayışın hedefine ulaşması, topluma bir şey söylemesi mümkün değildir."

"ATATÜRK DİZİSİNİN YAYINLANMAMASI KONUSUNDA DUT YEMİŞ BÜLBÜLE DÖNDÜLER"

Disney'in Atatürk dizisini yayınlamam kararına sessiz kalan sanatçılara gönderme yapan Yenişehirlioğlu, "Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanması; ülkemizde 5. kol faaliyeti yürüten, kendinden olmayanı ötekileştiren, yok sayan günümüz dünyasının 'bağnazları' için bir turnusol işlevi gördü. Geçtiğimiz hafta Disney'in Atatürk dizisini yayınlamama kararına iki kelam edemeyen, dut yemiş bülbüle dönen 'duyarlı' (!) sanatçılarımız ve siyasetçilerimiz bugün Karadağlı'nın atamasını hep bir ağızdan eleştiriyor, fikir beyan ediyor... Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları mezunu olan; birçok sinema, tiyatro ve dizi projesinde yer alan bir sanatçımızın genel müdür olarak atanması bu kesimi neden rahatsız ediyor sizce?" ifadlelerini kullandı.

Mevzunun sanat olmadığına dikkat çeken Yenişehirlioğlu, Bu zihniyet sanatımızın ortasında kurmuş olduğu o küçük ve kokuşmuş kabile devletini yaşatmaya çalışmakta. Kabilelerinden olmadığı sürece, onların ve küresel ortaklarının çıkarlarına hizmet etmediği sürece ne bir sanatçının ne de bir sanat eserinin bu kesimin gözünde bir değeri yoktur. 'Mevzu sanat değil siz hala anlamadınız mı?' diye bağırıyorlar aslında: Asıl niyetlerini açık ediyorlar. Yani konu tiyatro, sanat, sanatçı veya sanatsal bir başarı değil. Onlar için konu; yıllardır sürdürdükleri tahakkümün, kabile anlayışlarının sarsılması…

Onlar ne derse desin; biz milletimizin sesine kulak vermeyle, değerlerini yüceltmeyle, anlatmak istediğini 'dünyaya anlatmakla' ve hakikati söylemekle mükellefiz… Ahmet Hamdi Tanpınar: "Cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş, ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu." derken aslında bu toplumun sanata ne denli önem verdiğini de özetliyor.

Sanatına ruhunu katan, bir inanmışlıkla icra eden geçmişimizden bir nebze de olsa ders almış olsak bugün çok daha derinlikli bir sanat anlayışına sahip olurduk şüphesiz…

Bu vesile ile ülkemizin köklü kurumlarından olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum… şeklinde konuştu.

BERNA LAÇİN: BEN BİR SODA İÇEYİM
Tamer Karadağlı'nın atama kararının ardından oyuncu Berna Laçin isim vermeden yaptığı bir paylaşımda karara tepki gösterdi.

Laçin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Daha şaşıracak bir şey bulamam derken az önce duyduğum bir haber beni yine şoke etti. O kadar şaşırdım ki o kadar olur. Her şey çok saçma... Yok yok değildir ya değildir , gece gece bir hata vardır , yatarız kalkarız uyanırız düzelir, di mi?
Ben bir soda içeyim"

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR EKİBİNDEN 'ÇİRKİN' HAREKET
Öte yandan bir araya gelen dört Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) oyuncusu Karadağlı'nın rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki repliklerini canlandırarak "Tamer Karadağlı müdür olduktan sonra Devlet Tiyatroları provaları" notuyla Instagram hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Oyuncuların Karadağlı ile dalga geçtiği video, sosyal medyada tepki çekti. Oyuncular için "Sizin 2 kat yaşınızdaki usta oyuncuyu tiye almak size yakışmadı" ve "Sizin sahneye çıkmanız yasaklansın" yorumları yapıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SGK-SSK, Bağkur, Tarım emekliye 9.894 TL jest! 7.500 TL maaş alana %31,92 kök zam şeması çıktı! Geriye 5 veri kaldı! Ocak 2024’te...
HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve Marmara bölgesi için sarı kodlu fırtına uyarısı!
Uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada’dan başarıyla fırlatıldı
SON DAKİKA