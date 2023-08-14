MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’dan Tamer Karadağlı’yı hedef alan isimlere Disney tepkisi!

Tek derdiniz daha çok alkış, daha çok para, daha çok tanınmışlıktan ibarettir. Sizin mahallede en büyük ayıp, ülkenizin değerleriyle barışık, anti-emperyalist, gerçek vatansever ve tarafsız hümanist olabilmektir." ifadelerini kullandı. ATATÜRK'Ü KALKAN OLARAK KULLANIYORSUNUZ'

Yücel Bulut paylaşımında şu ifadelere de yer verdi: "Her şey olmanın mübah ama Türk olmanın ilkellik olduğuna inanır, ağzınıza milletinizi ve milliyetinizi almazsınız.

Pardon! Sadece yabancıların huzurunda 'aşağılamak' ve daha çok alkış almak için alırsınız. Atatürk'ün Türk milliyetçisi olduğunu görmezden gelir, onu toplumsal değerlerle sürdürdüğünüz kavgada kalkan olarak kullanırsınız." BAŞKA İSİMLER DE TEPKİ GÖSTERDİ Öte yandan usta oyuncu AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'yı hedef alan isimlere sert tepki gösterdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Son günlerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü atamasının üzerinden bir tartışma yürütülüyor ve konu farklı zemine çekilmeye çalışılıyor. Yaşadıklarımız, sanatın her alanında yıllardır süregelen tahakkümün (hegemonyanın) somut bir tezahürü aslında. Kültürel Hegemonya nedir deseler, cevap olabilecek bir süreç. Toplumun parametreleriyle uyuşmayan, sol tandanslı ve yurtdışı bağlantılı; milletimizin değerlerini yok sayan ve kendisini bu toplumun "patronu" olarak gören kesim son yıllara kadar üniversiteleri, konservatuvarları, sivil toplum kuruluşlarını ve sanatsal mecraları kendi hegemonyasını güçlendirmek ve kabul ettirmek için adeta bir 'araç' olarak kullanmıştır.

Bu kesim; ipotekleri altında olduğunu düşündükleri tiyatro, resim, müzik, edebiyat gibi alanlarda söz söylenmesini, adım atılmasını, 'farklı sesler' çıkarılmasını asla kabullenemiyor. Onlara göre sanat sadece kendilerinin onay verdiği kalıplar içerisinde kaldığı ve onlara hizmet ettiği sürece sanattır. Yaşadığı toplumun değerlerine sahip olmayan, onları ifsad eden, topluma kendi karanlık dar çerçevesinden bakan hiçbir sanatçının, sanat akımının, anlayışın hedefine ulaşması, topluma bir şey söylemesi mümkün değildir." "ATATÜRK DİZİSİNİN YAYINLANMAMASI KONUSUNDA DUT YEMİŞ BÜLBÜLE DÖNDÜLER" Disney'in Atatürk dizisini yayınlamam kararına sessiz kalan sanatçılara gönderme yapan Yenişehirlioğlu, "Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanması; ülkemizde 5. kol faaliyeti yürüten, kendinden olmayanı ötekileştiren, yok sayan günümüz dünyasının 'bağnazları' için bir turnusol işlevi gördü. Geçtiğimiz hafta Disney'in Atatürk dizisini yayınlamama kararına iki kelam edemeyen, dut yemiş bülbüle dönen 'duyarlı' (!) sanatçılarımız ve siyasetçilerimiz bugün Karadağlı'nın atamasını hep bir ağızdan eleştiriyor, fikir beyan ediyor... Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları mezunu olan; birçok sinema, tiyatro ve dizi projesinde yer alan bir sanatçımızın genel müdür olarak atanması bu kesimi neden rahatsız ediyor sizce?" ifadlelerini kullandı.