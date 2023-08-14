AK Parti 22 yaşında! İşte dünden bugüne müthiş icraat ve reformlarla dolu zafer hikayesi...

28 AĞUSTOS 2007:Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanıldı.
2007 GENEL SEÇİMİ: Yüzde 46,58'lik oyla kazanıldı.
2008: Kapatma davası.
2010: Anayasa değişikliği halk oylaması 57,88 oy.
2011 GENEL SEÇİMLERİ: Yüzde 49,53 oyla zafer elde edildi.
2014 YEREL SEÇİMLERİNDE: Yüzde 45,60 oy oranına ulaşılarak 818 belediye kazandı.
10 AĞUSTOS 2014: Erdoğan yüzde 52 ile halk tarafından seçilmen ilk cumhurbaşkanı oldu.
10 ŞUBAT 2017: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi (CHS)kuruldu.
24 HAZİRAN 2018: Yüzde 52,38 oyla CHS ile ilk cumhurbaşkanı seçildi.
31 MART 2019: Yerel seçimlerinde yüzde 44,33 ile birinci parti olmayı sürdürdü.
14 MAYIS 2023: Erdoğan yüzde 49,52 oy aldı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yüzde 50+1 kuralı nedeniyle İlk kez Türkiye ikinci tur seçimlerine kaldı. Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı yüzde 49,47'lik oy aldı.
28 MAYIS 2023:Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oy ile Cumhurbaşkanı seçildi.