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AK Parti 22 yaşında! İşte dünden bugüne müthiş icraat ve reformlarla dolu zafer hikayesi...

Türkiye’ye çağ atlatan, küresel konularda karar verici olmamızı sağlayan AK Parti 22 yaşında... Müthiş icraat ve reformlarla dolu AK Parti’nin 22 yıllık zafer hikâyesi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 07:01
AK Parti 22 yaşında! İşte dünden bugüne müthiş icraat ve reformlarla dolu zafer hikayesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 22 yılı geride bıraktı. İşte AK Parti'nin 22 yıllık zafer hikâyesi...

14 Ağustos 2001: (AK Parti kuruldu)Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

16 AĞUSTOS 2001: Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı seçildi.



3 KASIM 2002: İlk seçimde yüzde 34,28'lik oyla tek başına iktidar oldu.

8 MART 2003:Siyasi yasağı kalktı ve TBMM'de yemin etti.



15 MART 2003:Başbakanlık koltuğuna oturdu.

28 MART 2004: İlk yerel seçim başarısı: Yüzde 41,7 ile 1950 belediyeyi kazandı.



28 AĞUSTOS 2007:Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanıldı.

2007 GENEL SEÇİMİ: Yüzde 46,58'lik oyla kazanıldı.

2008: Kapatma davası.

2010: Anayasa değişikliği halk oylaması 57,88 oy.



2011 GENEL SEÇİMLERİ: Yüzde 49,53 oyla zafer elde edildi.

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE: Yüzde 45,60 oy oranına ulaşılarak 818 belediye kazandı.

10 AĞUSTOS 2014: Erdoğan yüzde 52 ile halk tarafından seçilmen ilk cumhurbaşkanı oldu.

10 ŞUBAT 2017: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi (CHS)kuruldu.



24 HAZİRAN 2018: Yüzde 52,38 oyla CHS ile ilk cumhurbaşkanı seçildi.

31 MART 2019: Yerel seçimlerinde yüzde 44,33 ile birinci parti olmayı sürdürdü.

14 MAYIS 2023: Erdoğan yüzde 49,52 oy aldı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yüzde 50+1 kuralı nedeniyle İlk kez Türkiye ikinci tur seçimlerine kaldı. Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı yüzde 49,47'lik oy aldı.

28 MAYIS 2023:Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oy ile Cumhurbaşkanı seçildi.

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