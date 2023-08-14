AK Parti 22 yaşında! İşte dünden bugüne müthiş icraat ve reformlarla dolu zafer hikayesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 22 yılı geride bıraktı. İşte AK Parti'nin 22 yıllık zafer hikâyesi...

14 Ağustos 2001: (AK Parti kuruldu)Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.



16 AĞUSTOS 2001: Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı seçildi.