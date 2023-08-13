Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın annesinden yürek yakan sözler: "Gerekirse şehit olurum dedi"

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 Ağustos'ta teröristlerin açtığı taciz ateşi ile Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile birlikte 5 asker şehit oldu. Şehit Altınbaş'ın cenazesi, Ankara'nın Bala ilçesinde 2012 yılında kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden polis memuru babası Kadir Altınbaş'ın kabrinin yanında toprağa verildi.
ŞEHİT ANNESİ YÜREKLERİ YAKTI | VİDEO İZLE
'ASKER OLMAYI ÇOK İSTEDİ'
Şehidin annesi Tülay Altınbaş, oğlunun ortaokuldan beri asker olmak istediğini, askerliğin hep içinde olduğunu belirterek, "Babası polisti, 2012 yılında kaybetti. Babasının durumu içinde ukde kaldı, asker olmak istedi. Üniversiteyi bitirdikten sonra askeri okula gitmek istedi. Kamu yönetimi bölümünü okumuştu, kaymakam olmasını istiyordum. 'Anne, asker olmak istiyorum, bu mesleği seviyorum' dedi. Bile bile gitti, bu mesleği seçti. Çok iyi bir çocuktu, ince ruhluydu. Beni hiç üzmezdi, en ufak tartışmamızda bile gelir beni öperdi. Küçüklüğünden beri bana hep 'Anneciğim' şiirini okurdu. 'Pıtırcığım' derdim. Hep, 'Babam, asker olmamı çok isterdi' derdi. Kendi de asker olmayı çok istedi. Her anne böyle bir çocuğu olmasını ister" dedi.
Altınbaş, oğluyla en son bayramda yüz yüze, şehit olmadan 1 gün önce de telefonda görüştüğünü söyleyerek, "Bana operasyona gittiğini hiç anlatmamıştı ama çatışmada olduğunu hissediyordum. Telefonda bomba sesini duyunca operasyonda olduğunu anladım. 'Gizli bir görevdeyiz anne' dedi. 'İstifa et gel oğlum' dedim. 'Yok anne, buradayım. Arkadaşlarım şehit oldu, şehit olmam gerekirse şehit olurum' dedi" diye konuştu.