Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın annesinden yürek yakan sözler: "Gerekirse şehit olurum dedi"

'ASKER OLMAYI ÇOK İSTEDİ'

Şehidin annesi Tülay Altınbaş, oğlunun ortaokuldan beri asker olmak istediğini, askerliğin hep içinde olduğunu belirterek, "Babası polisti, 2012 yılında kaybetti. Babasının durumu içinde ukde kaldı, asker olmak istedi. Üniversiteyi bitirdikten sonra askeri okula gitmek istedi. Kamu yönetimi bölümünü okumuştu, kaymakam olmasını istiyordum. 'Anne, asker olmak istiyorum, bu mesleği seviyorum' dedi. Bile bile gitti, bu mesleği seçti. Çok iyi bir çocuktu, ince ruhluydu. Beni hiç üzmezdi, en ufak tartışmamızda bile gelir beni öperdi. Küçüklüğünden beri bana hep 'Anneciğim' şiirini okurdu. 'Pıtırcığım' derdim. Hep, 'Babam, asker olmamı çok isterdi' derdi. Kendi de asker olmayı çok istedi. Her anne böyle bir çocuğu olmasını ister" dedi.