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Sapkın lobi çocukları hedefe aldı! LGBT aktivisti Şahika Yüksel'den rezil sözler... | Ahlaksızlığa CHP - HDP kalkanı

Aile yapısını bozmak isteyen ve cinsiyetsiz nesiller hedefleyen sapkın LGBT lobisi çocukları hedefe aldı. LGBT aktivisti Prof. Dr. Şahika Yüksel cinsiyet değiştirme ameliyatlarını savunup "18 yaşından küçüklere cinsiyet baskılayıcı hormonlar kullanılabilir" dedi. Öte yandan Türkiye'de LGBT, CHP ve HDP eliyle meşrulaştırılıyor. CHP bu sapkınlığa belediyeleri vasıtasıyla destek verirken, HDPKK LGBT'li vekil adayı çıkarmıştı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 13:23 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 13:34
Sapkın lobi çocukları hedefe aldı! LGBT aktivisti Şahika Yüksel’den rezil sözler... | Ahlaksızlığa CHP - HDP kalkanı
Küresel sapklınlık projesi LGBT, hastalıklı bir ur gibi yayılmaya, ailenin temeline dinamit döşemeye devam ediyor.

Sanatçısından, ünlü markalara ve dijital mecralardan küresel çetenin piyonu bankalara birçok kurum ve kuruluş, sapkınlık lobisine boyun eğiyor, gelecek nesilleri tehdit eden LGBT garabetine ön açıyor.



Sapkın LGBT lobisi son yıllarda hedef kitlesini çocuklara kadar indirdi...


SAPKIN LGBT'LİLER GÖZÜNÜ ÇOCUKLARA DİKTİ
Tüm bu yaşananların gölgesinde LGBT aktivisti Prof. Dr. Şahika Yüksel'den skandal bir açıklama geldi.

"18 yaşından küçüklere cinsiyet baskılayıcı hormonlar kullanılabilir" diyen Yüksel skandal açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Cinsiyet geçişi anlık bir iş değil, geçiştir. Geçiş sürecinde önce cinsiyet kimliğine uygun sosyal olarak görülme ve bedensel özelliklere sahip olma talebiyle başlar ve cinsiyetle birebir düşmeyen giysiler, davranışlar, jestler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.

Kişinin hazır olduğunu düşündüğümüzde kendisine geri dönüşü olan bir tedavi olan hormon tedavisiyle bedensel değişiklikler ortaya çıktığında ya da sahip olduğu cinsiyetin özellikleri törpülenip geri döndüğünde, bundan memnun kaldıklarında kalıcı, o zaman geri dönüşü olmayan cerrahi operasyonlara da artık hazır diye düşünülür.

Bütün bu sürecin en başından itibaren ruh sağlığı uzmanları devrededir. 18 yaşının üstündeyse biyolojik olarak doğumdan kadın olanlara, trans erkek olmak isteyenlere erkeklik hormonları testosteron, doğumdan erkek olanlara da kadınlık hormonları verilmektedir. Eğer 18 yaşının altındaysa bu ergenler de vücutlarından çok rahatsız olduğu için cinsiyetlerini baskılayıcı hormonlar kullanabilir.



Gelelim LGBT sapkınlığının Türkiye'deki yansımalarına...

LGBT, CHP ve HDP eliyle meşrulaştırılıyor. LGBT lobisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür mesajı yayınlayıp fahri üye ilan etmiş,
HDP de eşcinsel adayları seçimlerde aday göstermişti.

CHP'DEN ONUR HAFTASI KUTLAMALARI
2019 yılında CHP'li belediyeler, eşcinsellerin "Onur Haftası" adı altında düzenledikleri etkinlikleri kutlama yarışına girmişti. Aralarında İstanbul, Mersin, İzmir, Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu 33 belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında destek mesajları yayınlanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: LGBT AİLE YAPISINI BOZMAZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tv kanalında kendisine sorulan bir soruyu yanıtlayarak "LGBT'nin aile yapısını bozmadığını" ifade etmişti.

LGBT'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR
Bunun üzerine bir grup LGBT üyesi CHP önüne geldi ve bir basın açıklaması yaptı. Pankartlarında "Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanılıyordu.


LGBT SAPKINLIĞINA BELEDİYE DESTEĞİ
CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT'li sapkınlar için özel merkez kurdu.

Belediyenin sitesinden merkeze ilişkin yapılan açıklamada, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.



HDPKK'DAN LGBT'Lİ VEKİL ADAYI
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlerde Semyani Perizade'yi aday olarak göstermişi Perizade'nin sapkın LGBT üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

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