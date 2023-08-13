Sapkın lobi çocukları hedefe aldı! LGBT aktivisti Şahika Yüksel’den rezil sözler... | Ahlaksızlığa CHP - HDP kalkanı

Küresel sapklınlık projesi LGBT, hastalıklı bir ur gibi yayılmaya, ailenin temeline dinamit döşemeye devam ediyor.Sanatçısından, ünlü markalara ve dijital mecralardan küresel çetenin piyonu bankalara birçok kurum ve kuruluş, sapkınlık lobisine boyun eğiyor, gelecek nesilleri tehdit eden LGBT garabetine ön açıyor.

Tüm bu yaşananların gölgesinde LGBT aktivisti Prof. Dr. Şahika Yüksel'den skandal bir açıklama geldi.

"18 yaşından küçüklere cinsiyet baskılayıcı hormonlar kullanılabilir" diyen Yüksel skandal açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Cinsiyet geçişi anlık bir iş değil, geçiştir. Geçiş sürecinde önce cinsiyet kimliğine uygun sosyal olarak görülme ve bedensel özelliklere sahip olma talebiyle başlar ve cinsiyetle birebir düşmeyen giysiler, davranışlar, jestler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.

Kişinin hazır olduğunu düşündüğümüzde kendisine geri dönüşü olan bir tedavi olan hormon tedavisiyle bedensel değişiklikler ortaya çıktığında ya da sahip olduğu cinsiyetin özellikleri törpülenip geri döndüğünde, bundan memnun kaldıklarında kalıcı, o zaman geri dönüşü olmayan cerrahi operasyonlara da artık hazır diye düşünülür.



Bütün bu sürecin en başından itibaren ruh sağlığı uzmanları devrededir. 18 yaşının üstündeyse biyolojik olarak doğumdan kadın olanlara, trans erkek olmak isteyenlere erkeklik hormonları testosteron, doğumdan erkek olanlara da kadınlık hormonları verilmektedir. Eğer 18 yaşının altındaysa bu ergenler de vücutlarından çok rahatsız olduğu için cinsiyetlerini baskılayıcı hormonlar kullanabilir.