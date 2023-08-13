3 ilde denize girmek yasaklandı: İstanbul, Sakarya ve Düzce...

DÜZCE'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek olumsuz hava şartları nedeniyle yasaklandı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğün hava tahminlerinde Düzce'de yarından itibaren sıcak havanın yerini rüzgarlı ve yağışlı havaya bırakacağını açıklamasının ardından Düzce'nin ve Anadolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca ilçesinde kaymakamlık kararıyla denize girmek yasaklandı. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle 13.08.2023 günü ilçemizdeki bütün plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Alınan karar gereği cankurtaran ve güvenlik güçleri de devriye atarak denize girenlere uyarılarda bulunacak.