3 ilde denize girmek yasaklandı: İstanbul, Sakarya ve Düzce...

Olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle bazı illerde deniz girmek yasaklandı.
Olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle bazı illerde deniz girmek yasaklandı.
SARIYER'DE DENİZ GİRMEK YASAKLANDI
Sarıyer Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları, yoğun dalga ve ters akıntı nedeniyle ilçede bugün denize girmenin yasaklandığını bildirdi.
Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre ilçede bugün rüzgar hızının 50-75 km/saat aralığına, dalgaların ise 1,5-2 metre yüksekliğe ulaştığı vurgulandı.
Açıklamada, bu kapsamda Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesindeki olumsuz hava koşulları, yoğun dalga ve ters akıntı (RİP) nedeniyle vatandaşların can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
SAKARYA'DA 3 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde 9 Ağustos'ta başlayan yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.
Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
DÜZCE'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek olumsuz hava şartları nedeniyle yasaklandı.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğün hava tahminlerinde Düzce'de yarından itibaren sıcak havanın yerini rüzgarlı ve yağışlı havaya bırakacağını açıklamasının ardından Düzce'nin ve Anadolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca ilçesinde kaymakamlık kararıyla denize girmek yasaklandı. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle 13.08.2023 günü ilçemizdeki bütün plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi.
Alınan karar gereği cankurtaran ve güvenlik güçleri de devriye atarak denize girenlere uyarılarda bulunacak.