MHP’nin davetini reddeden İYİ Parti’ye cevap: Teröristlerle aynı evi paylaşıp MHP ile komşu olmaktan kaçıyorsunuz





İYİ PARTİ'DEN KARŞILIK GELMEDİ

Konuya ilişkin gözler İYİ Parti'ye çevirlmişken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun MHP'nin ittifak davetine icabet etmeyeceklerini ilan etti. Zorlu, "Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz. 28 Ağustos ruhuyla rotamız net pusulamız millet" dedi.





Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle: "Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.





Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz. 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet! Saygılarımızla...."





MHP'DEN AÇIKLAMA

Tüm bu yaşananların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik çağrısına ilişkin çağrısına gelen yanıt üzerine açıklamalarda bulundu.





"TERÖRİSTLERLE AYNI EVİ PAYLAŞIP MHP İLE KOMŞU OLMAKTAN KAÇIYORSUNUZ"

Yönter açıklamasında "Samimiyet üzerine mücadele ediyorsak o zaman sözümüzün, özümüzün, hedeflerimizin de samimi olması lazım, çağrılarımızın da samimi olması gerek. Liderimiz bir çağrıda bulundu. 'Çağırdık, gelmediniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına' dedi. İYİ Parti'ye. Pek çok açıklama geldi. Abuk subuk saçma sapan, hezeyan dolu... Yahu bölücülerle, teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz da MHP ile komşu olmaktan mı kaçınıyorsunuz? Böyle şey olur mu? Bölücülerle aynı masaya oturuyorsunuz. Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz. MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz. İYİ Parti'ye davet ediyorsunuz." ifadelerini kullandı. .