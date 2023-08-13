Almanya’da Heinrich Reuss’ın yapmaya kalktığı darbenin detayları ortaya çıktı: Başbakan ve bakanları bağlayarak...

Almanya 'da darbe planı yaptıkları iddiasıyla Aralık 2022'de operasyonla yakalanan "İmparatorluk Vatandaşları" nın (Reichsbürger), meclis oturumu esnasında başbakan ve tüm bakanları alıkoyup televizyonda halka göstermeyi amaçladıkları öne sürüldü.





BAKAN FAESER UYARDI

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu aşırılık yanlısı yapıyla ilgili herkesi uyardı.

Faeser, "Anayasanın tehlikeli düşmanlarına karşı demokrasimizi koruyan güçlü güvenlik teşkilatlarımız var. Bunu bugüne kadarki en büyük terör ağına yönelik soruşturma da gösteriyor. Militan yapıları tamamen teşhir edip yerle bir edene kadar bu zorlu yürüyüşü sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu militanların demokrasiye, devlete ve toplumu savunan bireylere duydukları nefrette birleştiklerine dikkati çeken Faeser, şunları kaydetti:

"Karşımızda zararsız kaçıklar değil, darbe planlarıyla hareket eden ve çok sayıda silaha sahip tehlikeli aşırılık yanlıları var. Bu aşırılık yanlılarını sürekli olarak silahsızlandırmaya devam etmeliyiz. Bunun için silah yasasının acilen sıkılaştırılmasına ihtiyacımız var."