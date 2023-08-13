İŞTE O İSİMLER
Esin Karakılıç Özturan İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, Ayşe Pınar Öztürk İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, Doç. Dr. Ayşe Burcu Erdoğdu İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen, LGBT aktivisti psikiyatrist Seven Kaptan, Aslı Derya Kardelen Al İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu İstanbul Tıp Fakültesi'nde akademisyen, Dr. Melek Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi'nde akademisyen, Doç Dr. Neşe Direk İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen, Prof. Dr. Şahika Yüksel, Prof. Dr. Feyza Darendeliler İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen, Prof. Dr. Firdevs Baş İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.
"DERHAL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALILAR"
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiren doktoralara ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Üniversitesi'nde görevli bazı doktorların, 11-16 yaş aralığındaki çocuklara cinsiyet değişikliğine yönelik ilaçlar verdiği ve ameliyatlar yaptığı iddiası vahimdir. Çocukları birer kobay gibi kullanarak geri dönüşü imkansız yollara sokmak, insanlık dışı olmanın yanı sıra yasalara da aykırıdır, suçtur.
Bu işlemleri yapan doktorlardan bir kısmının, LGBT lobilerinin sözcülüğünü üstlenen medya organlarında yer alması, durumun, hasta-doktor ilişkisinin ötesinde bir faaliyet olduğunu çağrıştırmaktadır. Görevlerini kötüye kullanan bu doktorların derhal görevden uzaklaştırılarak konuyla ilgili soruşturma başlatılması ve Türkiye'nin diğer üniversite/hastanelerinde de tedbirlerin artırılması elzemdir." çağrısında bulundu.