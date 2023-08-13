Küçük ortaklardan büyük vurgun! CHP yandaşı Bahar Feyzan’dan bomba iddia: TİP seçim döneminde CHP’den 30 milyon TL aldı

28 Mayıs seçimlerinin ardından paramparça olan 8'li koalisyonda küçük ortakların büyük vurgunu, ittifak ortakları arasında büyük kavgalara neden olmuştu.
28 Mayıs seçimlerinin ardından paramparça olan 8'li koalisyonda küçük ortakların büyük vurgunu, ittifak ortakları arasında büyük kavgalara neden olmuştu.
KRİZ BAŞ GÖSTERDİ
Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde ise kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi, Meral Akşener'e tepkiler yükseldi. HDPKK'lılar ise birbirine düştü.
KÜÇÜK ORTAKLARDAN BÜYÜK VURGUN
Şüphesiz 8'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı.
Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. Bol kepçeden sandalye dağıtan Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.
VEKİLLERİ KAPAK KÜÇÜK ORTAKLAR SATIŞA BAŞLADI
CHP'den toplamda 38 milletvekili koparan küçük ortaklar Kemal Kılıçdaroğlu'nu tek tek satmaya başladı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" diyerek, yerel seçimlere tek gireceğini ilan etti.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin "CHP ile iş birliğinin karşılığını alamadık" açıklamasını yaptı.
CHP listelerinden 3 vekil koparan Demokrat Parti de "CHP'siz yerel seçim" planını gündemine aldı. Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, 81 ilde kendi logosu ve adayları ile seçime katılacaklarını açıkladı. Aksoy, "81 ilde kendi adaylarımızı ve meclis üyelerimizi çıkartacağız. Kendi logomuz ve kurumsal kimliğimizle seçimlere katılacağız" dedi.
CHP YANDAŞI İSİMDEN BOMBA İDDİA
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken CHP yandaşı gazeteci Bahar Feyzan bomba bir iddiada bulundu. Feyzan söz konusu iddiasında, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) seçim döneminde CHP'den 30 milyon TL aldığını iddia etti.
Kaleme aldığı yazsında "Seçimlerden önce CHP'nin TİP'e 30 milyon TL verdiğini biliyor muydunuz?" diyen CHP yandaşı Bahar Feyzan, "Özellikle YSP'nin seçmeninden oy alma planları sanırım sandıkta suya düştü. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Pardon CHP'deki hesap sandıkta tutmadı. Ne yazık ki TİP, 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimlerinden yüzde 1.73 oranında oy alabilen, CHP'nin kötü bir iştirakine dönüştü. Üstelik 30 MilyonTL de havaya gitti!" ifadelerine yer verdi.
"ÖNEMLİ BİR KAYNAKTAN BİLGİ ALDIM"
Kaleme aldığı yazının devamında, "Bu sürecin içinde olan önemli bir siyasetçiden bilgi aldım" diyen CHP yandaşı Feyzan şu ifadeleri kullandı:
CHP içindeki süreçleri konuşuyorduk. Delegeler, kim hangi delegelere nasıl hakim derken konu TİP'e geldi. Ben biraz da esprili yaparak, "Seçimin hemen öncesinde TİP'e piyango vurdu galiba BabalaTv çekimlerine lüks minibüslerle geldiler, program arasında yemekleri İstanbul'un en lüks et restoranından geldi" diye anlatıyordum. Biraz ısrarla deşince kendisi anlattı. HDP ya da yeni adıyla YSP'yi marjinalize etmenin tek yolu gibi görülmüş TİP'i parlatmak!
Hani hatırlar mısınız Selahattin Demirtaş'ın olduğu seçimleri? Ona oy veren 'Beyaz Türkleri' sanat camiasını özellikle eğitimli kesimin ayağını YSP'den kesmenin en kestirme yolu olarak bulunmuş bu formül. Tabi bunun için Türkiye genelinde artık etkili oldukları neresi varsa kampanya yapmak lazım, kampanya için de para lazım. Hedefledikleri kitleye ulaşmak lazım derken SERMAYE benim deyimimle CHP BANK'tan gelmiş.
TİP'de başlamış hem sosyal medyadan çalışmaya hem de mitingler yapmaya artık elinden ne geldiyse… TİP'in seçim sonrası sessizliği bir yana, seçimin öncesindeki söylemlerini, nedense CHP gibi davranmasını, muhalefet olarak sessizliğe bürünmesi dikkatimi çekmişken haberin içinden haber çıktı sevgili okuyucular.
Hatırlarsanız Türkiye ve dünyanın yüzde 99'unun işçi olduğunu savunan Erkan Baş; "varlık sebebimiz, eşit yurttaş olarak yaşayacağımız bir ülke ve dünya hayali için mücadele etmek" demişti. Fakat seçim yoluna CHP'den aldığı 30 MİLYON TL sermaye ile çıktı.
'Sen işçi kalabilirsin bro sıkıntı yok ama bana sermaye lazım' gibi düşünün durumu!"
TİP'TEN YALANLAMA
CHP yandaşı Bahar Feyzan'ın iddiaları sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan TİP, "Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP'den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara manevi tazminat davası açılacaktır" açıklamasında bulundu.
"BEN VARIM!"
TİP'in iddiaları yalanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunana CHP yandaşı Bahar Feyzan, "Çok iyi tanıdıkları ama nedense kızınca hitapta hemen adlı kişi olan benim açımdan, TİP adlı partinin hukuki haklarını kullanması sonuna kadar meşrudur. Bu vesileyle partinin bütün hesapları detaylı olarak açılmış olur ve seçim süreci yapılan tüm harcamaların hesabını görmüş oluruz. Ben varım!" dedi.