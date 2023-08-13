Küçük ortaklardan büyük vurgun! CHP yandaşı Bahar Feyzan’dan bomba iddia: TİP seçim döneminde CHP’den 30 milyon TL aldı

28 Mayıs seçimlerinin ardından paramparça olan 8'li koalisyonda küçük ortakların büyük vurgunu, ittifak ortakları arasında büyük kavgalara neden olmuştu.

KRİZ BAŞ GÖSTERDİ Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde ise kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu , Kemal Kılıçdaroğlu 'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İYİ Parti 'de peşi sıra istifalar gözlemlendi, Meral Akşener 'e tepkiler yükseldi. HDPKK'lılar ise birbirine düştü.





KÜÇÜK ORTAKLARDAN BÜYÜK VURGUN

Şüphesiz 8'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı.

Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. Bol kepçeden sandalye dağıtan Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.