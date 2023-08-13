Başkan Erdoğan talimatı verdi: Sığınmacıların dönüşüne Halep modeli



HALEP MODELİ

Asıl hedef ise güvenli bölgelerdeki sistemin Halep'de de uygulanması. Türkiye bu konuda Rusya ve Suriye ile görüşüyor. Görüşmelerin içeriği ise Halep'in merkez alınarak, sosyal ve ticari hayatın canlandırılması. Sabah'ta yer alan habere göre, güvenli bölgelerin yanı sıra Halep de canlanırsa Türkiye'de yaşayan yüz binlerce Suriyeli ülkelerine geri dönecek.





EŞ ZAMANLI DİĞER ADIMLAR

Kaçak göçmenler konusunda da yeni adımlar atılacak. Pakistan ve Afganistan başta olmak üzere kaçak göçmenlere karşı ülkelerle ilişkiler geliştiriliyor. Ülkelerine gönderilenler kaçak göçmenler için ülkelerinin havayolları tercih ediliyor. Böylelikle kaynak ülkeye de destek verilmiş oluyor.





VİZEDE AB MODELİ

90 günlük vize ile Türkiye'ye gelip daha sonra uzatmak isteyenler için AB örneği uygulanacak. Bu kişilerden banka hesaplarına ait bilgiler, gelir, tapu gibi belgeler ve sağlık sigortası istenecek. Bu belgeler yoksa vize verilmeyecek ve ikamet izni uzatılmayacak.



KAÇAK YABANCI ÇALIŞTIRILMAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancı işçiler ile ilgili bir hazırlık yapıyor. Bu konuda bir rehber çıkarılacak. Yabancı işçi çalıştıranlara eğitimler verilecek, mevzuat hatırlatılacak, hangi koşullarda ne şekilde yabancı işçi çalıştırılacağı anlatılacak. Kaçak yabancı çalıştırılmasına izin verilmeyecek.



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