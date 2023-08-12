CHP’den ’ihraç’ edilen Tanju Özcan’dan yerel seçim yorumu: İstanbul ve Ankara kaybedilecek

"HDP İLE İTTİFAK YAPILIRSA ANKARA KURTARILABİLİR" Yerel seçimlerde CHP 'yi büyük bir hüsranın beklediğini söyleyen Tanju Özcan , HDP ile ittifak yapılması durumunda ise Ankara 'nın kurtarılabileceğini ancak İstanbul 'un zor olduğunu ifade etti.

"KILIÇDAROĞLU BAŞARISIZLIĞIN İSİMLENDİRİLMİŞ HALİ"

Öte yandan Kılıçdaroğlu ile kişisel olarak bir sorunu olmadığını ifade eden Özcan, "Kılıçdaroğlu başarısızlığın isimlendirilmiş hali. Eniştem olsa en sevdiğim eniştem olurdu ama siyaseten başarısız olmuş bir insanın koltuğa yapışıp kalmasını ben hazmedemiyorum." dedi.

CHP'NİN BAŞINDA OLDUĞU SÜRECE DÖNMECEĞİM

Partiye geri dönemesinin mümkün olup olmadığına dair soruya ise Özcan, "Kılıçdaroğlu CHP'nin başında olduğu sürece dönmeyeceğim." yanıtını verdi.