CHP’den ’ihraç’ edilen Tanju Özcan’dan yerel seçim yorumu: İstanbul ve Ankara kaybedilecek

14 ve 28 Mayıs'ta sandıkta hezimetine uğrayan CHP'de kaos iklimi devam ediyor. Bir taraf Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken diğer taraf Kılıçdaroğlu'nu savunarak göreve devam etmesi gerektiğini belirtiyor.
14 ve 28 Mayıs'ta sandıkta hezimetine uğrayan CHP'de kaos iklimi devam ediyor. Bir taraf Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken diğer taraf Kılıçdaroğlu'nu savunarak göreve devam etmesi gerektiğini belirtiyor.
Geçtiğimiz sene 1 yıl süreyle CHP'den ihraç edilen ve daha sonra geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bir kez daha ihracı istendi.
Özcan, 23 Haziran'da yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Tanju Özcan büyük harflerle "BAŞKALDIRIYORUM" notunu düştüğü bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı. Kılıçdaroğlu'nun istifa edip parti yönetimine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmesi gerektiğini dile getirdi.
ADALET YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKTI
Çağrılarına cevap alamayan Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatarak, 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüdü.
Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini topa tuttu:— Takvim (@takvim) August 12, 2023
💬 Kılıçdaroğlu başarısızlığın isimlendirilmiş halidir
💬 CHP'yi büyük bir hüsran bekliyor
💬 İttifak olsa belki Ankara kurtarılabilir ama İstanbul zor pic.twitter.com/ef3fNsTBCX
Tüm yaşananların ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.
CHP PARÇALANIYOR
Özcan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlattığı bu 'değişim' çağrısı Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü.
Kurultaya en çok delege gönderen megakentte 'değişimciler' ile 'genel merkezciler' arasındaki yarışı Kılıçdaroğlu yanlısı olan 'genel merkezciler'in önde götürdüğü öğrenilmişti. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, parti tabanının yüzde 79'unun CHP liderini desteklediğini söylemişti.
"BÖYLE YALAKALIK GÖRÜLMEDİ"
CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yarkadaş'ın iddialarına tepki göstererek, "Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi." ifadelerini kullanmıştı.
KADIKÖY ADAYLIĞINI KAPTI
Söz konusu tartışmaya ilişkin katıldığı bir canlı yayınında açıklamalarda bulunan Özcan, Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasi' bir söz aldığını belirtip, "Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy" dedi.
"HDP İLE İTTİFAK YAPILIRSA ANKARA KURTARILABİLİR"
Yerel seçimlerde CHP'yi büyük bir hüsranın beklediğini söyleyen Tanju Özcan, HDP ile ittifak yapılması durumunda ise Ankara'nın kurtarılabileceğini ancak İstanbul'un zor olduğunu ifade etti.
"KILIÇDAROĞLU BAŞARISIZLIĞIN İSİMLENDİRİLMİŞ HALİ"
Öte yandan Kılıçdaroğlu ile kişisel olarak bir sorunu olmadığını ifade eden Özcan, "Kılıçdaroğlu başarısızlığın isimlendirilmiş hali. Eniştem olsa en sevdiğim eniştem olurdu ama siyaseten başarısız olmuş bir insanın koltuğa yapışıp kalmasını ben hazmedemiyorum." dedi.
CHP'NİN BAŞINDA OLDUĞU SÜRECE DÖNMECEĞİM
Partiye geri dönemesinin mümkün olup olmadığına dair soruya ise Özcan, "Kılıçdaroğlu CHP'nin başında olduğu sürece dönmeyeceğim." yanıtını verdi.