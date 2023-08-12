CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın 'ın liderlik ettiği bir ekip de İmamoğlu'nun değişim ısrarında yanında yer alıyor. Öte yandan İmamoğlu'nun başkanlık ettiği zoom toplantısında Engin Altay , Bülent Tezcan , Muharrem Erkek ve Tekin Bingöl gibi CHP'nin önemli isimleri katılmıştı.

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CHP İlke ve Demokrasi Hareketi isimli grup ise Örsan Öymen'in adaylığını destekliyor. Söz konusu grup geçtiğimiz günlerde bir deklarasyon yayınlayarak, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmişti. Bu isimleri dışında, Murat Karayalçın, Tanju Özcan ve İlhan Cihaner de adaylık için kolları sıvayan isimler arasında yer alıyor.