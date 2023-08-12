CHP'de erken uyanan başkanlık hayali kurmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 seçim hezimetine rağmen koltuğu bırakmamak için her adımı atması, partide isyan bayrağını açtırdı.
CHP'de erken uyanan başkanlık hayali kurmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 seçim hezimetine rağmen koltuğu bırakmamak için her adımı atması, partide isyan bayrağını açtırdı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, mevcut delagasyon yapısından ve Parti Meclisi Üyeleri'nin büyük çoğunluğundan destek aldığı biliniyor. "Genel başkanlıksa genel başkanlık" sözleriyle adaylığını güçlü şekilde vurgulayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un başını çektiği kliğin desteklediği biliyor.
ZOOM TOPLANTISI ETKİSİ
Değişim tartışmalarını ilk başlatan isim olan ve her fırsatta Kılıçdaroğlu'na rest çeken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da parti içinde önemli destekçileri var.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın liderlik ettiği bir ekip de İmamoğlu'nun değişim ısrarında yanında yer alıyor. Öte yandan İmamoğlu'nun başkanlık ettiği zoom toplantısında Engin Altay, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Tekin Bingöl gibi CHP'nin önemli isimleri katılmıştı.
BEN DE VARIM
CHP İlke ve Demokrasi Hareketi isimli grup ise Örsan Öymen'in adaylığını destekliyor. Söz konusu grup geçtiğimiz günlerde bir deklarasyon yayınlayarak, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmişti. Bu isimleri dışında, Murat Karayalçın, Tanju Özcan ve İlhan Cihaner de adaylık için kolları sıvayan isimler arasında yer alıyor.