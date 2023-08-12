İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu davası ile ilgili önemli gelişme yaşandı. Karabulut ailesinin Garipoğlu'nun mezarının açılması için yaptığı başvuru reddedildi. 197 GÜN KAÇTI

Münevver Karabulut, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından katledilmişti. Cinayetten sonra 197 gün boyunca kaçan Garipoğlu, yakalanarak cezaevine gönderildi. Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etti. İntihardan 8 yıl yıl sonra Garipoğlu ailesi Münevver Karabulut'un katledildiği odada poz verdi.

Bu fotoğraf karesi Türkiye gündemine oturdu. Bunun Cem Garipoğlu'nun kaçtığına veya kaçırıldığına inanan baba Süreyya Karabulut, mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu.