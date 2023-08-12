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Uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada’dan başarıyla fırlatıldı

Uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada’dan başarıyla fırlatıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada’dan başarıyla fırlatıldı" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 19:56 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 20:02
Uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada’dan başarıyla fırlatıldı

Roketsan, İğneada'da inşa ettiği Sonda Roketi Test Merkezi'nden ilk sonda roketi atışını başarıyla gerçekleştirdi. Roketsan, uzay yolculuğuna devam ediyor.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Roketsan, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesi'nden Sonda Roketi atışı gerçekleştirdi. İğneada'da yeni inşa edilen Test Merkezi'nden yapılan atış, başarıyla sonuçlandı ve Roketsan, bir kez daha uzaya erişti.



SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI DUYURDU
Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada'dan başarıyla fırlatıldı. Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarakm Roketsan tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.



SSB BAŞKANI PROF. DR. HALUK GÖRGÜN: ÇOK ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ DAHA AŞTIK
Öte yandan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Görgün, "Yerli ve milli roket teknolojilerimizde çok önemli bir eşiği daha aştık. Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten Roketsan 'ımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız" dedi.



"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN UZAY TEKNOLOJİLERİNE VURULACAK MÜHÜRÜN HABERCİSİ"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gerçkeleştirilen başarının "Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi" olduğunu söyleyerek, Birkaç cümleyle özetlenen bu başarı, TürkiyeYüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi. Peşisıra gelecek nice müjdenin habercisi…Roketsan mühendislerimizi yürekten kutluyorum" dedi.



ROKETSAN'IN SONDA ROKETİ HEDEFİ: 550 KİLOMETRE
Uzun süredir sonda roketi alanında çalışmalar gerçekleştiren Roketsan, ŞİMŞEK Sonda Roketi ile 550 kilometre irtifaya çıkmayı hedefliyor. Roketsan, 2020 yılında 135 kilometre irtifaya ulaşmıştı.

Yeni geliştirilen 100 kilogram ağırlığında faydalı yüke sahip SR-1 Sonda Roketi ile ise bu yıl ilk atışın yapılması ve 300 kilometre irtifaya çıkılması hedefleniyordu. İğneada'dan atılan roketin kaç kilometre irtifaya çıktığı bilgisi henüz belirsizliğini koruyor.

SR-1 Sonda Roketi'nin ardından ise Roketsan, 'ŞİMŞEK Fırlatma Aracı' için çalışmalarını sürdürecek. 400 kilogram ağırlığında faydalı yüke sahip olacak ŞİMŞEK-1 Fırlatma Aracı ile 2027 yılında 550 kilometre irtifaya çıkılması hedefleniyor. ŞİMŞEK-1'in ardından ise daha üstün yeteneklere sahip ŞİMŞEK-2 Fırlatma Aracı gelecek.

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