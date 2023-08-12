Başkan Erdoğan’dan, Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinliğine video mesaj!

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. Anma Yılı Etkinliği'ne video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan'ın mesajında şu ifadelere yer verdi:

Değerli Hacı Bektaş dostları, sevgili canlar sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Edebiyete intikalinin 752. yıl dönümünde gönül sultanımız, primiz, irfan pınarımız Hacı Bektaş-ı Veli'yi rahmetle yad ediyorum.

Bu vesileyle yüzlerce yıldır anadolu topraklarını ilimle, sevgiyle, hikmetle ilmek ilmek dokuyan hak aşıklarına Allah'tan rahmet ediliyorum.

O hak aşıkları geride bıraktıkları serleri ve çağları aşan tavsiyeleri ile yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyorlar. Yaşadığımız her hadisede peygamberlerin varisleri olan ilim ve irfan erbabanın hayatımızdaki yerini daha iyi idrak ediyoruz.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'Gelin canlar bir olalım' çağrısındaki hikmeti 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. 50 bin insanımızın hayatını kaybettiği, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrasında 85 milyon olarak afetzelerin yardımına koştuk. Devlet millet el ele, gönül gölüne vererek depremin izlerini silmenin çabası içerisinde olduk. Depremden yalnızca 3 ay sonra tarihimizin en kritik seçimlerinden birisini kardeşliğimize yakışır bir şekilde demokrasi şöleni içinde gerçekleştirdik. Bu kritik süreçte basiret ve ferasetle hareket ederekköken ve mezhep temelli fitne girişimlerine prim vermedik. Sandıklar kapatıldıktan sonra ise seçim atmosferini geride bırakarak hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inaşasına başladık. Cumhuriyetiminin ikinci asrını milletimizin asrı yapmak için seferber olmuş durumdayız. Çeşitli zorluklarla karşılaşsakta büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz. Yarınlarımız adına verdiğimiz bu mücadeledeki azığımız Hacı Bektaş- Veli hazretlerinin insanı, merhameti, kardeşliği yücelten mesajlarıdır. 72 millete bir nazarla bakmamızı tavsiye eden bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Rabbim; birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu duygularla bir kez daha Hakk'a yürüşüyünün 752. seneyi devriyesinde Hacı Bektaş-ı Veli hazeretlerini yad ediyorum.

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