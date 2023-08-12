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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "Engellilerin ilaçlarını bile çalıp satmışlar" başlıklı haberlere ilişkin açıklama

Erzurum'daki özel bir bakım merkezinde, bakım personelinin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğunun ve 2021'de yürütülen soruşturmayla tespit edildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 20:45 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 20:45
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Engellilerin ilaçlarını bile çalıp satmışlar başlıklı haberlere ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum'daki özel bir bakım merkezinde, bakım personelinin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunun, 2021'de yürütülen soruşturmayla tespit edildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Engellilerin ilaçlarını bile çalıp satmışlar" başlıklı haberlere ilişkin açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu olan, Erzurum'daki özel bir bakım merkezinde meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından 2021 yılında müfettiş görevlendirilmiş, olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmüştür. Olay, iki yıl önce Bakanlığımıza ulaşmış ve gereken incelemeler ivedilikle yapılmıştır. Yapılan detaylı soruşturma neticesinde bakım personelinin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu görülmüştür."

Hassas hizmet gruplarına yönelik haberlerde basın mensuplarının daha sorumlu olmaya davet edildiği açıklamada, basın mensuplarından eski haberleri yeni gibi sunarak dezenformasyona alet olmamalarının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Bakanlığa ulaşan her iddianın titizlikle incelenmesine ve engelli bireylerin en iyi hizmeti almasının takipçisi olmaya devam edileceği bildirildi.

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