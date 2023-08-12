Dünya Başkan Erdoğan'ın Körfez ziyaretini manşetine taşıdı! "Türkiye kendi oyununu kurdu"

İngiltere'nin saygın gazetesi, Erdoğan'ın Körfez çıkarmasının dünyadaki yankılarını analiz etti! Veliaht Prens Selman'a hediye edilen milli otomobil TOGG'a övgüler dizdi. Bayraktar drone'larından bahsetti.
İngiltere'nin saygın gazetesi, Erdoğan'ın Körfez çıkarmasının dünyadaki yankılarını analiz etti! Veliaht Prens Selman'a hediye edilen milli otomobil TOGG'a övgüler dizdi. Bayraktar drone'larından bahsetti.
"Erdoğan, Körfez'de dengeleri değiştirdi. SİHA'ları, dış politikada önemli araç haline geldi" dedi. ABD'li Breaking Defense ise Baykar'ın S.Arabistan'la imzaladığı anlaşmalara dikkat çekti: Buzkıran gibi ilerliyor.
BÜYÜYEN GÜÇ TÜRKİYE
ABD'nin önde gelen askeri yayınlarından Breaking Defense, Türk savunma sanayisinin durdurulamaz olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan'la birlikte Türkiye'nin son yıllarda çok ön plana çıktığını, bu da stratejik bir ülke haline gelmesini sağladığını belirten Breaking Defense, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın açıklamalarına da yer verdi.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Breaking Defense'e yaptığı açıklamada, Baykar'ın "buzkıran" gibi ilerlediğini ve Türk savunma sanayisi firmaları için yol açtığını belirterek, "İş birliği yaptığımız ortaklarımız Aselsan ve Roketsan da teknolojik kabiliyetlerine göre NCMS şirketiyle anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar sayesinde Türk savunma ve havacılık sanayisinde alt sistem üreten yüzlerce firma, bu alanda yeni iş birlikleriyle ihracat portföylerini genişletecek" değerlendirmesinde bulundu.