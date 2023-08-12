Dünya Başkan Erdoğan'ın Körfez ziyaretini manşetine taşıdı! "Türkiye kendi oyununu kurdu"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Breaking Defense'e yaptığı açıklamada, Baykar'ın "buzkıran" gibi ilerlediğini ve Türk savunma sanayisi firmaları için yol açtığını belirterek, "İş birliği yaptığımız ortaklarımız Aselsan ve Roketsan da teknolojik kabiliyetlerine göre NCMS şirketiyle anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar sayesinde Türk savunma ve havacılık sanayisinde alt sistem üreten yüzlerce firma, bu alanda yeni iş birlikleriyle ihracat portföylerini genişletecek" değerlendirmesinde bulundu.

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