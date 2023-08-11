Büyük gurur! Savunma sanayiinde milli havacılık motorları fark atıyor: "Dünya genelinde en büyük tedarikçi Türkiye"

"DÜNYA GENELİNDE EN BÜYÜK TEDARİKÇİ HALİNE GELDİK" "Dünyada 5-6 yıl içinde motor parçası tedarik eden, ülkeler arasında bir numaraya geldik. Dünyada şu anda hepimizin bildiği en çok satan motor CF M56, LEAP motoru biri diğerinin gelişmiş versiyonu, bunlar herkesin bildiği uçakları uçuruyor. Bu motor dünya havacılık tarihinin en çok satan motoru ve yaklaşık 5 yıl kadar önce biz dünya genelinde bu motorun en büyük tedarikçisi haline geldik.

Şu an gökyüzünde uçan bütün savaş uçaklarımız burada üretilmiş motorlarla uçuyor. Bakımlarını hava ikmal bakım merkezlerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Tasarım kabiliyeti ayrı bir konu. Bu konu, gerçek mühendislik tam bir hesap kitap işi."





"11 MİLLİ MOTORU ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"

Hızlı bir büyüme ile AR-GE ekibimizi büyülttük, artık her türlü mühendisliğini kendimiz yapacağımız bir ekibimiz var. A Haber stüdyolarında görülen motorlarda dahil olmak üzere, son 9 yıl içinde 11 milli motoru ülkemize kazandırdık.

"2002 YILINDAN SONRA DEVLETİMİZ HER ALANDA CİDDİ ATILIM YAPTI"

Jet motoru tasarımına ise, 9-10 yıl önce başladık. İlk yaptığımız jet motoru, aslında küçük atılımlarla başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da iradesiyle, 2002 yılında sonra devletimiz her alanda savunma sanayiine ciddi bir önem verdi. TEI-TJ90 motoru 90 libre etki veren 3,5 kg'lık küçük bir motor, şimşek hedef uçakları için kullanılıyor. Hedef uçakları, tatbikatlar ve eğitim sırasında pilotlarımızın canlı bir hedefi uçarken ve manevra yaparken vurabilmesi ve bununla ilgili yeteneklerini geliştirmesi için önem arz ediyor.