Arnavutluk'ta FETÖ protestosu! "Gülenci gaspçılar Arnavutluk İslam Birliğinden uzaklaştırılsın"

Organizatörler, bu barışçıl eylemin, " KMSH meclisi, müftülük meclisleri ve cami meclisleri gibi ülkedeki Müslümanları temsil eden kurumların seçimlerinde yapılan manipülasyon" hakkında Müslümanların ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlı yapıldığını söyledi.

"GÜLENCİ GASPÇILAR"

"Gülenci gaspçılar, Arnavutluk İslam Birliğinden uzaklaştırılsın" sloganıyla yapılan eylemde, "Gülenciler tarafından yapılan KMSH'nin kurumsal gasbı durdurulsun", "Hocalara yapılan baskıya son", "Kapsamlı geleneğin değerlerini KMSH'ye geri kazandıralım", "KMSH'deki yasal ihlalleri ve seçim maskaralığını durdurun", "KMSH, bir darbeci tarikatının rehinesidir" yazılı pankartlar taşındı.

"GİDEREK DAHA MEZHEPÇİ BİR KURUMA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Arnavutluk Müslüman Forumu Başkanı Fisnik Kruja, yaptığı açıklamada, yıllar geçtikçe KMSH'nin belirli bir grup insan etrafında giderek daha fazla kendi içine kapandığının fark edildiğini söyledi.