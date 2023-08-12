Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye istikrarı ve güvenini devam ettiriyor

Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda ana kademe milletvekilleri, önceki dönem milletvekilleri, önceki dönem il başkanları, önceki dönem ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve önceki dönem ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. "TÜRKİYE DİMDİK AYAKTA"

Partililerle buluşma programında depremlerin etkilediği Nurdağı ve İslahiye ilçesindeki çalışmaları incelediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'in özel, girişimci, cazibe merkezi, birliği, beraberliği, kardeşliği ve tarihi değerleriyle örnek kent olduğunu vurguladı. Yılmaz, dünyada, bölgede ve ülkede yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dimdik ayakta durduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE İSTİKRARINI VE GÜVENİNİ DEVAM ETTİRİYOR" Yaşanan zorlu süreç hakkında bilgi veren Yılmaz, "Bütün zorluklara rağmen Türkiye çok şükür istikrar abidesi gibi istikrarını, güvenini devam ettiriyor, yoluna devam ediyor. Bunda tabi AK Parti'nin ve kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük emeği ve imzası var. Son zamanlarda da elbette Cumhur İttifakı ile oluşturduğumuz siyasi, güven, istikrar ikliminin de etkisi var. Bu kadar olumsuzluğun dünyada, bölgemizde yaşandığı bir dönemde bir de Türkiye'de liderlik, siyasi iktidar eksikliği olsaydı şu anda nasıl bir durumda olurduk takdire bırakıyorum. Tabi sorunlarımız var, sıkıntılar yaşıyoruz ama bunların hiçbiri aşılamayacak, üstesinden gelinemeyecek sorunlar değil yeter ki doğru bildiğimiz politikaları uygulamaya devam edelim. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.