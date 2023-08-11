Vaziyet iyi değil! CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı Meral Akşener'i hedef aldı! "Nezaketsiz"

HDP destekli Altılı Masa dağıldı... Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim hezimetleri yaşayan muhalefet partileri, şimdi birbirlerini suçluyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi. CHP'de yaşanan gerilim, değişim rüzgarları Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmamak için attığı adımlar sonrasında İyi Parti'ye tepki açıklaması geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, doğrudan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı ve sert sözlerle yüklendi.

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Akşener'i 'nezaketsiz' olmakla itham eden CHP'li Sarı, "Yani 'Biz CHP ile bir iş birliği yaptık ve bundan muzdaribiz, almamız gereken oyu almadık' demeleri siyasi nezaketsizliktir. Daha ağır ifade edebilirim ama şu an için bunu uygun görmüyorum. CHP, İYİ Parti'ye 2018'de kurulan komployu bozmamış olsaydı, bugün İYİ Parti diye bir parti olacak mıydı" dedi. Yerel seçimlerde 81 ildede kendi adaylarıyla yarışacaklarını açıklayan İyi Parti, CHP'li Sarı'nın açıklamaları üzerine rest çekti: Yerel seçimler öncesinde de ittifak arayışımız yok."