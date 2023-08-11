PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

Vaziyet iyi değil! CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı Meral Akşener'i hedef aldı! "Nezaketsiz"

Seçim hezimeti muhalefeti bitiriyor... İYİ Parti lideri Akşener, “Hayatımın en büyük pişmanlığıdır CHP’den 15 vekil istemek” demişti... CHP lideri Kılıçdaroğlu da, en yakın adamından sert cevap verdi: Daha ağır ifade edebilirim ama yapmıyorum. CHP o adımı atmasaydı bugün İYİ Parti diye bir parti olacak mıydı.”

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 06:56
Vaziyet iyi değil! CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı Meral Akşener’i hedef aldı! Nezaketsiz

HDP destekli Altılı Masa dağıldı... Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim hezimetleri yaşayan muhalefet partileri, şimdi birbirlerini suçluyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi. CHP'de yaşanan gerilim, değişim rüzgarları Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmamak için attığı adımlar sonrasında İyi Parti'ye tepki açıklaması geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, doğrudan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı ve sert sözlerle yüklendi.

İTTİFAK ARAMIYORUZ
Akşener'i 'nezaketsiz' olmakla itham eden CHP'li Sarı, "Yani 'Biz CHP ile bir iş birliği yaptık ve bundan muzdaribiz, almamız gereken oyu almadık' demeleri siyasi nezaketsizliktir. Daha ağır ifade edebilirim ama şu an için bunu uygun görmüyorum. CHP, İYİ Parti'ye 2018'de kurulan komployu bozmamış olsaydı, bugün İYİ Parti diye bir parti olacak mıydı" dedi. Yerel seçimlerde 81 ildede kendi adaylarıyla yarışacaklarını açıklayan İyi Parti, CHP'li Sarı'nın açıklamaları üzerine rest çekti: Yerel seçimler öncesinde de ittifak arayışımız yok."

İMAMOĞLU'NA ANKET ŞOKU
Seçim sonuçlarını en iyi bilen Betimar'ın Ekrem İmamoğlu hakkında 31 Temmuz-2 Ağustos arasında 3 bin kişi üzerinde anket çalışması yaptı. Ankete katılanların yüzde 38.7'si yeni seçimde de Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyor. "Oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 43.6 çıkıyor. Kararsızlar da İmamoğlu'nun İstanbul'da başarısız olduğunu düşünüyor. İmamoğlu da bunun farkında ve İstanbul'u kaybedip, siyasi hayatının bitme ihtimalini göz önünde bulunduruyor. İşte İmamoğlu için tek çıkış noktasının CHP liderliği olduğu iddia ediliyor.



KOLTUĞU BIRAKMAM DİYOR
Kılıçdaroğlu, hiçbir şartta koltuğu bırakma niyetinde değil. Hatta 13 seçim kaybetse de kendini başarılı görüyor ve yenilgide İyi Parti'yi suçluyor.



BAHÇELİ'DEN İYİ PARTİ'YE TARİHİ ÇAĞRI
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti'ye mesaj gönderdiğini açıkladı. Özdemir, "Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Başkanımız, yine İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor: Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA