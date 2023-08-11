Vaziyet iyi değil! CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı Meral Akşener'i hedef aldı! "Nezaketsiz"

HDP destekli Altılı Masa dağıldı... Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim hezimetleri yaşayan muhalefet partileri, şimdi birbirlerini suçluyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi. CHP'de yaşanan gerilim, değişim rüzgarları Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmamak için attığı adımlar sonrasında İyi Parti'ye tepki açıklaması geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, doğrudan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı ve sert sözlerle yüklendi.