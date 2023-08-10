Bakanlar Kacır ve Bak Antalya’da Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde!

Ayrıca Kacır, etkinliğe 60'dan fazla şehirden ziyaretçi geldiğini açıkladı.

Teknolojinin bir yarış olduğunu ifade eden Kacır, "Türkiye çok genç bir ülke. Biz gençlermizi yüksek teknolojiy, bilime özellikle uzay bilim ve teknolojilere yönlendirmenin çok önemli olduğunu düşünyoruz. Çünkü Türkiye, Savunma Sanayii'nde elde ettiği başarıların benzerlerini uzay alanında elde etmeyi hedefleyen bir ülke. Aslında uzay bilimi denildiği zaman tarihte bizim iddialı olduğumuz bir alandan bahsediyoruz." dedi.

Etkinliğe ilk kez katıldığını belirten Bak, teleskopların gökyüzü çalışmalarındaki önemine işaret etti. Bakan Bak, dünyanın pek çok önemli uzay merkezine gittiğini, ABD'deki Uzay Kuvvetleri Karargahı'nda da benzer teleskoplar olduğunu söyledi.

Bakan Bak, gençlerin heyecanının çok yüksek olduğunu belirtirken, doğa ile baş başa güzel bir gözlem ortamının yaşandığını ifade etti.