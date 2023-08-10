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Bakanlar Kacır ve Bak Antalya'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde!

TÜBİTAK’ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri bu sene 10-13 Ağustos tarihleri arasında, etkinliklere yıllardır ev sahipliği yapan Antalya Saklıkent’te düzenleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Antalya'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katıldı. Kacır, etkinliğe 60'dan fazla şehirden ziyaretçinin katıldığını ifade etti.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 02:01 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 02:01
Bakanlar Kacır ve Bak Antalya’da Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde!

TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri bu sene 10-13 Ağustos tarihleri arasında, etkinliklere yıllardır ev sahipliği yapan Antalya Saklıkent'te düzenleniyor. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katılım gösterdi.

Gökyüzü Gözlem Etkinliklerinin ev sahibi yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Antalya Saklıkent'te astronomi meraklıları, uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme ve Türkiye'nin aktif haldeki en büyük gözlemevi olan ve en donanımlı teleskoplarının bulunduğu TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi (TUG) Yerleşkesi'ni gezme fırsatı buluyor.

Etkinlikle ilgili A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulunan Kacır, Bölgenin gözlem etkinlikleri için özel olarak seçildiğini belirterek, Saklıkent'in daha az ışık kirliliğine sahip olması sebebiyle gökyüzü etkinlikleri için en iyi nokta olduğunu ifade etti.

Gökyüzü Gözlem Etkinliklerine, 2016-2018 yılları arasında ortalama 3 bin kişi başvururken ve ortalama 350 katılımcı ile gerçekleşirken, ilginin artmasıyla son 3 senedir ortalama 10 bin başvuru oluyor.

REKOR DÜZEYDE KATILIM
Kacır, bu seneki etkinliğe rekor düzeyde bir katılım olduğunu belirterek Türkiye'nin dört bir yanından 12 bin 500 kişi başvurduğunu, bu başvurular arasından bin kişinin ise kurayla belirlendiği ifade etti.

Ayrıca Kacır, etkinliğe 60'dan fazla şehirden ziyaretçi geldiğini açıkladı.

Teknolojinin bir yarış olduğunu ifade eden Kacır, "Türkiye çok genç bir ülke. Biz gençlermizi yüksek teknolojiy, bilime özellikle uzay bilim ve teknolojilere yönlendirmenin çok önemli olduğunu düşünyoruz. Çünkü Türkiye, Savunma Sanayii'nde elde ettiği başarıların benzerlerini uzay alanında elde etmeyi hedefleyen bir ülke. Aslında uzay bilimi denildiği zaman tarihte bizim iddialı olduğumuz bir alandan bahsediyoruz." dedi.

Etkinliğe ilk kez katıldığını belirten Bak, teleskopların gökyüzü çalışmalarındaki önemine işaret etti. Bakan Bak, dünyanın pek çok önemli uzay merkezine gittiğini, ABD'deki Uzay Kuvvetleri Karargahı'nda da benzer teleskoplar olduğunu söyledi.

Bakan Bak, gençlerin heyecanının çok yüksek olduğunu belirtirken, doğa ile baş başa güzel bir gözlem ortamının yaşandığını ifade etti.

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