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Türkiye şehitlerine ağlıyor! 85 milyonun yüreğinde kor... Kimi asker selamı verdi, kimi üniforma giydi, 6 aylık bebekten babasına en acı veda

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan 6 vatan evladı son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş’ın tabutu başında annesi ve kardeşi gözyaşı döktü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in kardeşi, ağabeyini asker selamı ile uğurladı. Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin kız kardeşi ağabeyine üniforma ile veda etti. Törenlerde en yürek yakan kare ise Zonguldak'tan geldi. Şehit piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in 6 aylık oğlu babasının tabutuna dokundu. 85 milyonun yüreğine kor ateşi düşüren anları sizler için derledik.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 17:04 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 17:17
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 85 milyonun yüreğinde kor... Kimi asker selamı verdi, kimi üniforma giydi, 6 aylık bebekten babasına en acı veda
Türkiye şehitlerine ağlıyor... Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 6 vatan evladı şehadet şerbeti içti.

6 VATAN EVLADI TOPRAĞA DÜŞTÜ, MİLYONLARCA KALBE KOR DÜŞTÜ
Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ (24), Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in (30) son yolculuklarına uğurlandı.

Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (27) cenazesi memleketi Sivas'a, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in cenazesi memleketi Zonguldak'a, İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in (26) cenazesi Denizli'ye getirildi.

Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Çardaklı Mahallesi'ne getirildi.

ŞEHİT MAHMUT ÜÇDAĞ
Cenazesi baba evine götürülerek helallik alınan şehit Üçdağ için, köy camisinde tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Şenyurt, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Şehit Üçdağ'ın cenazesi, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak tören alanına getirildi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi. Şehit Mahmut Üçdağ'ın 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi.



ANNESİ VE KARDEŞİ GÖZYAŞLARIYLA TABUTA SARILDI
Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Ankara'nın Bala ilçesine getirildi. Şehit Altınbaş için Bala Merkez Camisinde tören düzenlendi.



Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, çok sayıda askeri personel ve emniyet mensubu katıldı. Şehidin annesi Tülay Altınbaş ile kardeşi Uğur Altınbaş, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Anne ve oğlunu yakınları teselli etmeye çalmıştı.



BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ
Şehit Altınbaş'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı. Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın cenazesi, 2012 yılında kalp krizi geçirip vefat eden polis memuru babası Kadir Altınbaş'ın kabrinin yanında toprağa verildi.



AĞABEYE ASKER SELAMIYLA VEDA
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi. Buradaki törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gurup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Fatma Özdemir ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Bayram Özdemir ise şehit oğlunun tabutuna bakarak ağladı. Şehidin kardeşleri Sametcan ve Duran Özdemir, son yolculuğuna ağabeylerini asker selamı ile uğurladı.

Şehit Özdemir'in cenazesi, öğle vakti Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından asri mezarlıktaki Yeşilkent Şehitliği'nde toprağa verildi.



SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin cenazesi, askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Şehit için Nuri Demirağ Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törene; Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, şehidin babası Kenan ve annesi Emine Lale ile ağabeyi Yasin, kardeşi Serkan Lale ve kız kardeşi Zümrüt Alma ile askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.



ŞEHİDİN 6 AYLIK BEBEĞİ TABUTA DOKUNDU
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinden olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için, bugün sabah saat 08.30'da Hakkari'nin Otluca ilçesinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı önünde Birlik Uğurlaması yapıldı. Akabinde saat 09.00'da ise Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda resmi uğurlama töreni ile cenazesi saat 13.00 sıralarında Zonguldak Havalimanı'na getirildi.

Şehit askerin 6 aylık bebeği son kez babasının tabutuna dokunurken, acılı annenin sözleri de yürekleri dağladı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KEMAL ÖZEK'İN NAAŞI DENİZLİ'YE ULAŞTI
Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in naaşı Denizli'ye ulaştı.



Askeri uçak ile Çardak Havalimanına getirilen şehidin aziz naaşı, Vali Ali Fuat Atik, Denizli protokolü, askeri erkan ve ailesi tarafından karşılandı.


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