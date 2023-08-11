Türkiye şehitlerine ağlıyor! 85 milyonun yüreğinde kor... Kimi asker selamı verdi, kimi üniforma giydi, 6 aylık bebekten babasına en acı veda





BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Şehit Altınbaş'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı. Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın cenazesi, 2012 yılında kalp krizi geçirip vefat eden polis memuru babası Kadir Altınbaş'ın kabrinin yanında toprağa verildi.





AĞABEYE ASKER SELAMIYLA VEDA

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi. Buradaki törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gurup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Şehit Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Fatma Özdemir ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Bayram Özdemir ise şehit oğlunun tabutuna bakarak ağladı. Şehidin kardeşleri Sametcan ve Duran Özdemir, son yolculuğuna ağabeylerini asker selamı ile uğurladı. Şehit Özdemir'in cenazesi, öğle vakti Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından asri mezarlıktaki Yeşilkent Şehitliği'nde toprağa verildi.





SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin cenazesi, askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Şehit için Nuri Demirağ Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.



Törene; Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, şehidin babası Kenan ve annesi Emine Lale ile ağabeyi Yasin, kardeşi Serkan Lale ve kız kardeşi Zümrüt Alma ile askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.





ŞEHİDİN 6 AYLIK BEBEĞİ TABUTA DOKUNDU

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinden olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için, bugün sabah saat 08.30'da Hakkari'nin Otluca ilçesinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı önünde Birlik Uğurlaması yapıldı. Akabinde saat 09.00'da ise Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda resmi uğurlama töreni ile cenazesi saat 13.00 sıralarında Zonguldak Havalimanı'na getirildi.



Şehit askerin 6 aylık bebeği son kez babasının tabutuna dokunurken, acılı annenin sözleri de yürekleri dağladı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KEMAL ÖZEK'İN NAAŞI DENİZLİ'YE ULAŞTI

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in naaşı Denizli'ye ulaştı.







Askeri uçak ile Çardak Havalimanına getirilen şehidin aziz naaşı, Vali Ali Fuat Atik, Denizli protokolü, askeri erkan ve ailesi tarafından karşılandı.