Akbelen’de bağır çağır Menteşe’de suspus! Kemal Kılıçdaroğlu CHP’li belediyenin orman katliamına göz yumuyor

Köylüler, Tekağaç mevkiinde 2021 yılında yapımı başlanan entegre çimento fabrikasının ruhsatının iptali için protesto gösterileri düzenledi, dava açtı.
Menteşe Belediyesinin önünde defalarca toplanan köylüler, fabrika ruhsatının iptalini istedi.
KULAK TIKADILAR
Köylüler, 7 bin 751 dönüm üzerindeki fabrikanın ruhsatının iptali için bir yılı aşkın süredir CHP'li Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunuyor.
Çabaları karşılıksız kalan köylüler, defalarca CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi, ancak yanıt alamadı. Kendi belediyelerinin verdiği ruhsatı görmezden gelen CHP'lilerin iki yüzlülüğü, Akbelen'de gün yüzüne çıktı.
Milas'taki yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy Termik Santrallerinin maden sahasının genişletilmesini provokasyon malzemesi yaptı.