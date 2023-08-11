Akbelen’de bağır çağır Menteşe’de suspus! Kemal Kılıçdaroğlu CHP’li belediyenin orman katliamına göz yumuyor

KULAK TIKADILAR Köylüler, 7 bin 751 dönüm üzerindeki fabrikanın ruhsatının iptali için bir yılı aşkın süredir CHP 'li Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunuyor.

Çabaları karşılıksız kalan köylüler, defalarca CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi, ancak yanıt alamadı. Kendi belediyelerinin verdiği ruhsatı görmezden gelen CHP'lilerin iki yüzlülüğü, Akbelen'de gün yüzüne çıktı.