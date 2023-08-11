CHP'nin eski ağır toplarından Kemal Anadol Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü! "Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın"

"Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder." diyen Anadol, "Genel başkan maalesef seçmenle gönül bağını yitirmiş durumda. Türkiye'yi ve CHP'yi kurtarıcılardan kurtarmak lazım." dedi. Hiç kimsenin CHP'den büyük olmadığını söyleyen Anadol, "Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın. İsmet Paşa bile istifa etti" dedi. Kemal Anadol Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü | VİDEO





"SEÇMENLE GÖNÜL VE GÜVEN BAĞINI YİTİRMİŞ"

Kılıçdaroğlu'nun CHP seçmenini 'koyun' yerine koyduğunu belirten Anadol, "CHP'lileri tıpış tıpış sandığa giden oy makinesi gibi gördü. Genel başkan maalesef seçmenle gönül ve güven bağını yitirmiş durumda. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarıyla helalleşti. Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.





"ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNDA OTURAMAZSIN"

Kılıçdaroğlu'nun "Gemiyi limana sağ salim teslim edeceğiz" açıklamasına gönderme yapan Anadol, "Gemi kayalara çarptı, su aldı. CHP'deki hiç kimse CHP'den büyük değildir. İsmet Paşa bile istifa etti. Atatürk'ün kurallarına uymuyorsan Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın" şeklinde konuştu.





"OLİGARŞİK KADRO OLUŞTURUYOR"

CHP'de 7 dönem milletvekili seçilen isimlerden örnek veren Anadol, "Kılıçdaroğlu'nun bir ekibi var. 5,6,7 dönem vekil oluyorlar. Oligarşik kadro oluşturuyorlar." dedi.

"DEĞİŞİM METNİ BENİ KUŞKULANDIRDI"

Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' metnini de hedef alan Anadol, "Son açıkladığı metin beni kuşkulandırdı" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN