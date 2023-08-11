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CHP'nin eski ağır toplarından Kemal Anadol Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü! "Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın"

28 Mayıs'ta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü istifaya yanaşmıyor. CHP'nin eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püskürdü. "Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder." diyen Anadol, "Genel başkan maalesef seçmenle gönül bağını yitirmiş durumda. Türkiye'yi ve CHP'yi kurtarıcılardan kurtarmak lazım." diye konuştu. Hiç kimsenin CHP'den büyük olmadığını söyleyen Anadol, "Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın. İsmet Paşa bile istifa etti" diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 22:53 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 23:19
CHP’nin eski ağır toplarından Kemal Anadol Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü! Atatürk’ün koltuğunda oturamazsın

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmıyor. CHP'de kazan kaynamaya devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü.

ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekmişti.

KEMAL ANADOL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
Partide yaşanan gelişmelere ilişkin katıldığı canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP'nin önde gelen isimlerinden eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

"Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder." diyen Anadol, "Genel başkan maalesef seçmenle gönül bağını yitirmiş durumda. Türkiye'yi ve CHP'yi kurtarıcılardan kurtarmak lazım." dedi. Hiç kimsenin CHP'den büyük olmadığını söyleyen Anadol, "Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın. İsmet Paşa bile istifa etti" dedi.

Kemal Anadol Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü | VİDEO



"SEÇMENLE GÖNÜL VE GÜVEN BAĞINI YİTİRMİŞ"
Kılıçdaroğlu'nun CHP seçmenini 'koyun' yerine koyduğunu belirten Anadol, "CHP'lileri tıpış tıpış sandığa giden oy makinesi gibi gördü. Genel başkan maalesef seçmenle gönül ve güven bağını yitirmiş durumda. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarıyla helalleşti. Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.



"ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNDA OTURAMAZSIN"
Kılıçdaroğlu'nun "Gemiyi limana sağ salim teslim edeceğiz" açıklamasına gönderme yapan Anadol, "Gemi kayalara çarptı, su aldı. CHP'deki hiç kimse CHP'den büyük değildir. İsmet Paşa bile istifa etti. Atatürk'ün kurallarına uymuyorsan Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın" şeklinde konuştu.



"OLİGARŞİK KADRO OLUŞTURUYOR"
CHP'de 7 dönem milletvekili seçilen isimlerden örnek veren Anadol, "Kılıçdaroğlu'nun bir ekibi var. 5,6,7 dönem vekil oluyorlar. Oligarşik kadro oluşturuyorlar." dedi.

"DEĞİŞİM METNİ BENİ KUŞKULANDIRDI"
Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' metnini de hedef alan Anadol, "Son açıkladığı metin beni kuşkulandırdı" ifadelerini kullandı.

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