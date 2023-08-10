Türkiye çok havalı! Yolcu ve uçak trafiğinde büyük artış: 2023’ün ilk 7 ayında 118 milyon yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım sektörüne yapılan yatırımların ülkeyi cazibe merkezi haline getirdiğini belirterek, "Havalimanlarımızdaki yolcu ve uçak trafiği her geçen gün artıyor. Ulaşım sektöründe yaptığımız büyük yatırımlar, ülkemizin cazibe merkezi haline geldiğini göstermektedir. Bu rakamlar milletimize en güzel hizmet verdiğimizi de ortaya koyuyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, toplamda 118 milyon 670 bin 100 kişinin havayolunu kullandığını, en yoğun yolcu trafiğinin ise dış hatlarda gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu şu bilgileri paylaştı:



"2023 yılı 7 aylık (Ocak-Temmuz) dönemde iç hatta 51 milyon 820 bin 717, dış hatta 66 milyon 724 bin 160, toplamda ise 118 milyon 670 bin 100 yolcuya hizmet verilmiştir. Uçak trafiğinde ise iç hatlarda 500 bin 886, dış hatlarda 447 bin 926 ve 267 bin 935 üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 216 bin 747 uçak trafiği gerçekleşmiştir."