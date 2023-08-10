Başkan Erdoğan'ın kurduğu ekonomi A Takımı'na yakın markaj! Moody's'ten Türkiye'ye övgü: "Kredi açısından olumlu, beklediğimizden erken"

Analizde, geçen ay sonunda da TCMB Başkan yardımcılıklarına ortodoks görüşlere sahip atamalar yapıldığına değinilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:
"KREDİ AÇISINDAN OLUMLU VE BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA ERKEN"
"Enflasyonu düşürmeyi, Türkiye'nin büyük dış dengesizliklerini azaltmayı ve mali disiplini sağlamaya kararlı olan yeni ekonomi ekibi, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladı. Daha ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politika yapımına geçiş, kredi açısından olumlu ve beklediğimizden daha erken gerçekleşti."
Büyümenin son çeyreklerde yavaşlamasına rağmen yerel seçimler öncesinde sağlamlığını koruyacağı belirtilen analizde, büyüme ivmesinin gelecek çeyreklerde, özellikle sıkılaşan finansal koşulların yansıması olarak, daha da yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.
Analizde, TCMB'nin iki toplantıda kademeli olarak politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 17,5'e çıkardığına ve bunu daha da yükseltmesinin muhtemel olduğuna işaret edilerek, maliye politikasının vergiler yoluyla sıkılaştırıldığı hatırlatıldı.
Ülkedeki kredi büyümesi, ihracat, sanayi üretimi, işsizlik oranı gibi verilere de atıfta bulunulan analizde, gelecek yıl, ortodoks ekonomi politikalarının devam etmesi ve parasal sıkılaştırmanın hızlanması varsayımıyla Türkiye'nin yüzde 2,5 civarında büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.
"TCMB TEMKİNLİ HAREKET ETTİ"
Analizde, makroihtiyati tedbirlerin gevşetilmesinin olumlu olduğu ifade edilerek, uzun vadeli büyüme beklentilerinin de iyi olduğuna dikkat çekildi.
Kamu borcunun GSYH'ye oranının bu yılın sonunda yüzde 32 olmasının beklendiği bildirilen analizde, bunun emsal ülkelerin borç oranlarına göre düşük bir seviye olduğu belirtildi.
Analizde, Türkiye'nin borç ölçütlerinin kur şokuna karşı duyarlı, büyüme ve mali şoklara karşı da yüksek hassasiyete sahip olduğu ifade edildi.
Türk bankalarının, daha ortodoks para politikasına dönüşten ve makroihtiyati tedbirlerin kaldırılmasından fayda sağlayacağının altı çizilen analizde, daha yüksek faiz oranlarının bankaların temel marjlarının geri kazanılmasına yardımcı olacağı vurgulandı.
Analizde TCMB'nin kredi sıkılaştırıcı önlemlerinin kredi provizyonunun düşmesine yol açacağı bunun da bankaların gelir artışını sınırlayacağı kaydedilerek, Bankanın şimdiye kadar temkinli hareket ettiği ve piyasa işlevselliğini en çok bozan önlemlere odaklandığı değerlendirmesi yapıldı.