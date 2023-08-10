Başkan Erdoğan'ın kurduğu ekonomi A Takımı'na yakın markaj! Moody's'ten Türkiye'ye övgü: "Kredi açısından olumlu, beklediğimizden erken"

Türkiye yüzyılın seçimini bıraktı, milli irade 'istikrar' diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'da karar kıldı. Erdoğan seçim sonrası ilk iş olarak kabineyi açıkladı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Mehmet Şimşek 'e yer verdi. Takip eden süreçte de TCMB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan 'ı atadı.

Türk lirası nın piyasa kaynaklı değer kaybının, ihracatçıların rekabet gücünü geri kazanmasına yardımcı olurken, TCMB'nin de döviz rezervlerini geri kazanmasına imkan sağladığı vurgulanan analizde, hükümetin depremin ardından yeniden inşa çalışmaları ve seçim harcamalarından kaynaklanan mali bozulmayı vergiler yoluyla düzeltmeye başladığı belirtildi.

Analizde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın (TCMB) politika faiz oranlarını yükselttiği ve geçen yıl uygulanan ve bankaların çekirdek kararlılığına zarar veren birçok bozucu makroihtiyati tedbiri kademeli olarak kaldırdığı belirtildi.

Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın 5 yıllık bir dönem için yeniden seçildiği anımsatılarak, yeni hükümetin enflasyonu düşürmenin ve ülkenin cari açığını azaltmanın dahil olduğu daha ortodoks ekonomi politikalarına dönüş sözü verdiğine işaret edildi.

MOODY'S'TEN TÜRKİYE'NİN YENİ EKONOMİ EKİBİNE ÖVGÜ Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, enflasyonu düşürmeyi, Türkiye 'nin büyük dış dengesizliklerini azaltmayı ve mali disiplini sağlamayı amaçlayan yeni ekonomi ekibinin, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladığını belirtti.





"GÖRÜNÜM POZİTİFE DÖNEBİLİR VE NOT YÜKSELTİLEBİLİR"

Analizde, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kadar para politikası sıkılaştırmasının kademeli bir şekilde devam etmesinin beklendiği ifade edilerek, bunun da enflasyonun gelecek aylarda yüksek seviyede kalacağına işaret ettiği bildirildi.

Ülkenin ekonomik görümünün durağan olduğu ve dengeli riskleri yansıttığı kaydedilen analizde, "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve makro dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir." değerlendirmesi yapıldı.

Analizde, ekonomik büyümenin siyasi olarak kabul edilebilir seviyeden daha keskin bir şekilde yavaşlaması durumunda, başka bir politika değişikliği riskinin öneminin sürdüğüne işaret edilerek, ortodoks politikalara geçişin kısa ömürlü olması ve daha fazla makroekonomik stresin ortaya çıkması halinde görünümün negatife çevrilebileceği ifade edildi.

Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ı atamasının ortodoks politikalara dönüşün sinyallerini verdiği vurgulanan analizde, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına da önceki hükümetlerde Kalkınma Bakanlığı yapmış ve ortodoks ekonomi politikalarını desteklediği bilinen Cevdet Yılmaz'ın atandığı anımsatıldı.