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Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Büyük İstanbul Depremi'nin röntgenini çekti! En riskli ilçeler hangisi? Toplanma ve tahliye alanları nerede? İşte cevaplar...

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan İstanbul'da, beklenen 7 ve üzeri şiddetteki depremde meydanda gelecek olası yıkımın önüne geçebilmek için kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor. Deprem nedeniyle en çok risk altındaki ilçeler, toplanma ve tahliye alanları atılacak önlem adımları kapsamında önemli bir yer kapsıyor. A Haber'de YTÜ İnşaat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaptığı değerlendirme İstanbul risk haritası, kentsel dönüşüm, toplanma ve tahliye bölgeleri, mevcut binların güçlendirilmesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. İşte Büyük İstanbul Depremi'nin en çok etkileyeceği ilçeler ve atılması gereken adımlar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 11:29 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 12:16
Prof. Dr. Şükrü Ersoy ’Büyük İstanbul Depremi’nin röntgenini çekti! En riskli ilçeler hangisi? Toplanma ve tahliye alanları nerede? İşte cevaplar...

YTÜ İnşaat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de Büyük İstanbul Depremi öncesi kentsel dönüşüm adına atılan adımları, riskli ilçeleri, bireysel ve kamu düzeyinde deprem hazırlıklarını ve yıkımın ardından tahliye ve toplanma alanlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

DEPREME HAZIRLIKTA İSTANBUL PLANI
Hükümet depremin meydana getireceği olası yıkımın şiddetini azaltmak adına 'kentsel dönüşüm' projelerine hız vermiş durumda. 4 planlı aşama kapsamında 'kentsel dönüşüm, rezerv konut, yarısı bizden ve özel yasa' adımları hayata geçiriliyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul'da 6 milyon bağımsız bina bulunduğu, 1.5 milyon binanın riskli durumda olduğu ve 600 binanın hemen yıkılması gerektiği belirlendi. Bu binaların yüzde 23'ü 1980, yüzde 47'si 1980-2000 arası, yüzde 30'u 2000 sonrası inşa edilmiş durumda.

İSTANBUL'UN RİSKLİ İLÇELERİ
Mevcut çalışmaların 'dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi' olduğunu belirten Ersoy, ev sahibi, kiracı ve devlet işbirliğinde ortak ve hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Ersoy, riskli ilçelerle ilgili olarak; böyle bir haritanın tamamen doğru olmayacağı, depremin nerede, ne zaman ve hangi şiddette olacağının bilinmediğinin net çıkarım yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

ZEMİN VE BİNA ÖNEMLİ
Haritada riskli olarak gösterilmemesine karşın Kadıköy'de Kurbağalıdere çevresinde tehlikenin varlığına dikkat çeken Ersoy, Maltepe'nin riskli gösterilmesine karşın E-5'in üst bölümünün sağlam yapıda olduğunu belirtti.

Önemli olanın doğru ve sağlam bina olduğunu belirten Ersoy, kuzeyde tehlikenin daha düşük gösterilmesinin doğru olmak birlikte dere yatağındaki yapılaşmaların hem sel hem de deprem tehlikesi nedeniyle en riskli alanlar olduğunu vurguladı.

Ersoy, İstanbul'da bulunan yüksek binaların da henüz şiddetli bir depreme karşı sınav vermediğine dikkat çekti. Korku ve panik döneminin geride bırakılması gerektiğini belirten Ersoy, artık çalışma döneminin başladığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN SAĞLAM KAYALARI
Ersoy, "Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nın da Haliç'ten öte Başakşehir'e kadar olan kısımlar Türkiye'nin en sağlam kayaları. İstanbul'un demiyorum Türkiye'nin en sağlam kayaları." diyerek deprem için en az tehlike taşıyan bölgesini işaret etti.

KAYALIK ALAN HARİTASI
Kendisinin hazırladığı alan haritasını da paylaşan Ersoy, bir kez daha bina yapımına dikkat çekti. Kayalık bir alanda hatalı yapılan bir binanın yıkılabileceğini, riskli bölgede yapılan bir binanın da depremde ayakta kalamsının muhtemel olduğunu belirten Ersoy, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzeyde yapacağı etkilerin konuşulduğu ancak Güney Marmara'da da tehlikenin bulunduğuna işaret etti.

DEPREM NE ZAMAN OLACAK?
"Depremin ne zaman olacağına" dair değerlendirmede bulunan Ersoy, "asla, uzun süreler deprem olmayacak" demenin mümkün olmadığını bununla birlikte kesin bir tarih verilemeyeceğini söyledi. Ersoy, "Fakat olasılık hesaplarına baktığımızda 99'da denildi ki 30 yıl içinde yüzde 65 olasılıkla 7'den büyük bir deprem olacak. Bu geçerli. Süre giderek kısalıyor. 7'yi geçecek her deprem bizi çok etkileyecek. En kötü senaryo 7,5 büyüklüğündeki deprem." ifadelerini kullandı.

TAHLİYE VE TOPLANMA ALANLARI
Son olarak tahliye ve toplanma alanlarına ilişkin bilgiler paylaşan Ersoy, kara ulaşımı için Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, Alibeyköy Cep Otogarı, Samandıra ve Harem Otogarı'nın güç bir iş üstleneceğine dikkat çekti. Havayolu içi İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nın önemli bir görev alacağını belirtti.

Ersoy, deniz ulaşımının haritasını da paylaşarak akılllarda bulunmamasına karşın tahliye de önemli bir alana işaret etti.

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