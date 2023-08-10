Prof. Dr. Şükrü Ersoy ’Büyük İstanbul Depremi’nin röntgenini çekti! En riskli ilçeler hangisi? Toplanma ve tahliye alanları nerede? İşte cevaplar...

ZEMİN VE BİNA ÖNEMLİ

Haritada riskli olarak gösterilmemesine karşın Kadıköy'de Kurbağalıdere çevresinde tehlikenin varlığına dikkat çeken Ersoy, Maltepe'nin riskli gösterilmesine karşın E-5'in üst bölümünün sağlam yapıda olduğunu belirtti.

Önemli olanın doğru ve sağlam bina olduğunu belirten Ersoy, kuzeyde tehlikenin daha düşük gösterilmesinin doğru olmak birlikte dere yatağındaki yapılaşmaların hem sel hem de deprem tehlikesi nedeniyle en riskli alanlar olduğunu vurguladı.

Ersoy, İstanbul'da bulunan yüksek binaların da henüz şiddetli bir depreme karşı sınav vermediğine dikkat çekti. Korku ve panik döneminin geride bırakılması gerektiğini belirten Ersoy, artık çalışma döneminin başladığını söyledi. TÜRKİYE'NİN EN SAĞLAM KAYALARI

Ersoy, "Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nın da Haliç'ten öte Başakşehir'e kadar olan kısımlar Türkiye'nin en sağlam kayaları. İstanbul'un demiyorum Türkiye'nin en sağlam kayaları." diyerek deprem için en az tehlike taşıyan bölgesini işaret etti.

KAYALIK ALAN HARİTASI

Kendisinin hazırladığı alan haritasını da paylaşan Ersoy, bir kez daha bina yapımına dikkat çekti. Kayalık bir alanda hatalı yapılan bir binanın yıkılabileceğini, riskli bölgede yapılan bir binanın da depremde ayakta kalamsının muhtemel olduğunu belirten Ersoy, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzeyde yapacağı etkilerin konuşulduğu ancak Güney Marmara'da da tehlikenin bulunduğuna işaret etti.