’Tur’kiye! Baba-oğul şovu seçimden sonra bitti: Koltuk savaşı başladı...

Kemal Kılıçdaroğlu , 13 kez seçim hezimeti yaşayınca CHP'de gerilim zirve yaptı. Kılıçdaroğlu, "Başarılıyım, istifa etmem" dedi. Erzincan turuna çıktı, yerel seçimlerin startını verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , "Değişim" çağrısı, arkasında istediği desteği göremeyince havlu attı. Ancak o da Tunceli , Elazığ 'a giderek, nabız yoklamaya kalktı.

Ancak Tunceli 'den Kılıçdaroğlu'nu aradı, "Genel başkanım, Tunceli'deyim" dedi ve havlu attı. Ancak kulislere İstanbul için yeniden aday olması beklenen İmamoğlu'nun kısa sürede adaylığını açıklayacağı ve şimdilik "Kılıçdaroğlu ile iyi geçinen aday" profili çizdiği yansıdı. Bu kurnhazlıkların yaşandığı CHP'de TBMM CHP Gurup Başkanlığı'ndan istifa etmesi beklenen Özgür Özel 'in de Anadolu turuna çıkacağı açıklandı.





MANİSA OPERASYONU

Özel turu ise memleketi Manisa'dan başlatacak. Buradan başlatacağı turla Özel, partinin yerel yöneticileri ile temas kurup kurultay öncesi destek isteyecek. Özel'in bu adımı konuşulurken, Kılıçdaroğlu da Manisa operasyonunu yaptı. Kılıçdaroğlu, önceki gün yapılan MYK toplantısında Manisa il başkanlığına yeni yönetimini atanması için yetki aldı. Ardından Kılıçdaroğlu, il başkanlığına eski Manisa il başkanı Semih Balaban'a yakın isimlerden olan ve Özel ile arası iyi olmayan Kuyumcu'yu atadı. Bu durum sosyal medyada CHP'lileri isyan ettirdi:

- Kılıçdaroğlu'na inandım ama iyi ki kazanmamış. Yoksa bu ülke yok olurdu.

- Ekrem İmamoğlu mu CHP'yi kurtaracak. Korkak, adaylığını bile açıklamaktan aciz.

- Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için gözyaşı dökmüyor muydu? Timsah gözyaşıymış.

- Anladık ki CHP'den bu ülkeye fayda gelmez.

- Gerçekten CHP'nin derdi ülkeyi yönetmek mi? Koltuklarını korumak mı?