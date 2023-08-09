’Değişim’ diyen Ekrem İmamoğlu’na Tunceli’de soğuk duş! Kılıçdaroğlu’nun akrabalarından fırçayı yedi: Baba-oğul değil miydiniz?





TUNCELİ MEYDANINDA 'DEĞİŞİM' DEDİ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Tunceli meydanında yaptığı konuşmada, "Bundan sonra da nefer olmaya devam edeceğim. Biz, çünkü kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin bir başka 5 yılını bizden alıp götürüyor. Biz, artık kaybedemeyiz. Ama İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. Göreceksiniz. Ama memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. Bakın, kararlı bir söz söylüyorum: Artık kaybetmek yok. İstanbul'u da kaybetmek yok. Diğer büyük şehirleri de kaybetmek yok. Türkiye'nin seçimlerini de kaybetmek yok" dedi.