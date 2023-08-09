’Değişim’ diyen Ekrem İmamoğlu’na Tunceli’de soğuk duş! Kılıçdaroğlu’nun akrabalarından fırçayı yedi: Baba-oğul değil miydiniz?

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardında Kemal Kılıçdaroğlu ile 'değişim' savaşı veren Ekrem İmamoğlu, çözümü kendini yollara vurmakta buldu. CHP'li İBB Başkanı İstanbul'un sorunlarını görmezden gelerek Elazığ ve Tunceli'ye rota çizdi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardında Kemal Kılıçdaroğlu ile 'değişim' savaşı veren Ekrem İmamoğlu, çözümü kendini yollara vurmakta buldu. CHP'li İBB Başkanı İstanbul'un sorunlarını görmezden gelerek Elazığ ve Tunceli'ye rota çizdi.
KILIÇDAROĞLU TELEFONLARINI AÇMADI
Kemal Kılıçdaroğlu ile değişim savaşı veren Ekrem İmamoğlu Tunceli ziyareti sırasında ilginç anlara sahne oldu Kılıçdaroğlu ile telefonda konuşan Ekrem İmamoğlu," Genel Başkanım cep telefonunuzu da aradım açılmadı" sözleri ikili arasında yaşanan krizi gözler önüne serdi.
TUNCELİ MEYDANINDA 'DEĞİŞİM' DEDİ
Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Tunceli meydanında yaptığı konuşmada, "Bundan sonra da nefer olmaya devam edeceğim. Biz, çünkü kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin bir başka 5 yılını bizden alıp götürüyor. Biz, artık kaybedemeyiz. Ama İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. Göreceksiniz. Ama memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. Bakın, kararlı bir söz söylüyorum: Artık kaybetmek yok. İstanbul'u da kaybetmek yok. Diğer büyük şehirleri de kaybetmek yok. Türkiye'nin seçimlerini de kaybetmek yok" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN AKRABALARINDAN FIRÇAYI YEDİ
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır, katılıdığı canlı yayında dikkat çeken bir bir detay paylaştı.
İddialarını İmamoğlu'nun Tunceli ziyareti sırasında yer alan CHP'li Gürsel Erol'a dayandıran Hacır, "Gürsel Erol'a dedim ki Tunceli'de İmamoğlu'na tepki var mıydı? Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli. 'Sadece 3 kişi tepki gösterdi, 'Kemal Bey varken siz baba-oğul değil miydiniz? Neden onun karşısına çıkıyorsun?' diye tepki gösterdi. Onlar da Kemal Bey'in akrabaları zaten' dedi." ifadelerini kullandı.