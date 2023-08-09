Tanju Özcan Barış Yarkadaş’ı bombaladı: Yalakalık yaptı adaylığını kaptı

Çifte seçim hezimetine uğrayan CHP'de kaos devam ediyor. Bir taraf Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken diğer taraf Kılıçdaroğlu'nu savunarak göreve devam etmesi gerektiğini belirtiyor.
Çifte seçim hezimetine uğrayan CHP'de kaos devam ediyor. Bir taraf Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken diğer taraf Kılıçdaroğlu'nu savunarak göreve devam etmesi gerektiğini belirtiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü.
Kurultaya en çok delege gönderen megakentte 'değişimciler' ile 'genel merkezciler' arasındaki yarışı Kılıçdaroğlu yanlısı olan 'genel merkezciler'in önde götürdüğü öğrenilmişti. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, parti tabanının yüzde 79'unun CHP liderini desteklediğini söylemişti.
CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yarkadaş'ın iddialarına tepki göstererek, "Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi." ifadelerini kullanmıştı.
PARTİ TABANININ YÜZDE 79'UNUN CHP LİDERİNİ DESTEKLEDİ
Değişim tepkilerinin odağı haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen çıkışlarda bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında, parti tabanının yüzde 79'unun CHP liderini desteklediğini söylemişti.
KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ VERDİ KADIKÖY ADAYLIĞINI KAPTI
Söz konusu tartışmaya ilişkin bugün katıldığı bir canlı yayınında açıklamalarda bulunan Özcan, Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasi' bir söz aldığını belirtip, "Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy" dedi.
"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK YÜZDE 10, FAZLA BİLE SÖYLEDİM"
"Barış kardeşimiz çıksın sokağa böyle bir şeyin olmadığını kendisi de görecek." diyen Özcan, "Dünya tarihinde bu kadar da yalakalık olmaz artık yani. Neymiş yüzde 80'i destekliyormuş. Haydi koyun bakalım o zaman seçmenin önüne genel başkan için sandık. Şu anda karşılığı yüzde 10 bile değil. Fazla bile söyledim." diye konuştu.
"BİR TAZİYE MESAJI ATIYOR, ALTINDAKİ YORUMLARIN 5 BİN TANESİNİN 4 BİN 900'Ü 'İSTİFA ET"
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabına gelen 'istifa' tepkilerini örnek gösteren Özcan, "Bir taziye mesajı atıyor, altındaki yorumların 5 bin tanesinin 4 bin 900'ü 'istifa et' şeklinde. Hakarete varan yorumlar var bunu nasıl görmezden gelir." ifadelerini kullandı.