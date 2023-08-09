Tanju Özcan Barış Yarkadaş’ı bombaladı: Yalakalık yaptı adaylığını kaptı





"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK YÜZDE 10, FAZLA BİLE SÖYLEDİM"

"Barış kardeşimiz çıksın sokağa böyle bir şeyin olmadığını kendisi de görecek." diyen Özcan, "Dünya tarihinde bu kadar da yalakalık olmaz artık yani. Neymiş yüzde 80'i destekliyormuş. Haydi koyun bakalım o zaman seçmenin önüne genel başkan için sandık. Şu anda karşılığı yüzde 10 bile değil. Fazla bile söyledim." diye konuştu.