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Tunceli'deki telefon şovunun perde arkası! Kılıçdaroğlu - İmamoğlu - Gürsel Erol üçgeninde yaşananlar

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketinde Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! 'Alevi' odaklı planlı ziyaretlerle delege avına çıkıp nabız yokladı. Öte yandan İmamoğlu'nun kameralar karşısında yaptığı telefon şovunun perde arkası kulislere bomba gibi düştü. Buna göre İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu hem evden hem de cepten arıyor ancak Bay Bay Kemal yanıt vermedi. Devreye İmamoğlu'nun yanındaki Gürsel Erol girdi. CHP lideri daha sonrasında Erol'u cepten aradı. İmamoğlu da Erol'un yanında olması vesilesiyle Kılıçdaroğlu ile görüşme imkanı buldu. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun cevapsız çağrılarını görmezden gelip Gürsel Erol'u araması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 17:16 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 17:18
Tunceli’deki telefon şovunun perde arkası! Kılıçdaroğlu - İmamoğlu - Gürsel Erol üçgeninde yaşananlar

Türkiye, yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP içerisindeki kavga, çekişme ve koltuk savaşına şahitlik ediyor.

Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca kendini yollara vurup nabız yoklamaya başladı.



TURİST EKREM
CHP'li İBB Başkanı İstanbul'un sorunlarını görmezden gelerek önce Elazığ ve Tunceli'ye gitti, ardından Nevşehir ve Çanakkale'ye rota çizdi.

CEPTEN ARADI, EVDEN DARLADI... KAMERALARA OYNADI
Tunceli'de de kameralara oynayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayan Ekrem İmamoğlu ilk denemesinde başarılı olamamış, "Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım. Evinizin numarasını da çevirdim valla. Tunceli'deyiz, memnunuz burada ziyaretlerimizi yapıyoruz. Nazımiye'de bir konukevi yapmıştık biliyorsunuz. Orayı ziyaret edeceğiz. Sonra dönüş yapacağız. Bu benim dördüncü gelişim. Zaten çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Peki, İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden aradı? Ne amaçladı?

"TUNCELİ'DE BİR DENEME YAPILDI"
Ekremci SÖZCÜ yazarlarından Aytunç Erkin, İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretine ilişkin İBB kaynaklarından edindiği bilgileri paylaştı.

Erkin,"Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin net olduğu Tunceli'de bir 'deneme' yapıldı. Burada İBB Başkanı'na bir tepki gelmediği test edildi. Tam tersi İmamoğlu çevresi 'ilgi güzeldi' değerlendirmesi yaptı" ifadelerine yer verdi.



İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası da günyüzüne çıktı.

CEPTEN DARLADI, EVDEN ZORLADI BİR TÜRLÜ ULAŞAMADI
Ekrem İmamoğlu, Tunceli'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun cebinden aradığı ancak Bay Bay Kemal'in bu çağrıyı yanıtsız bıraktığı bunun üzerine İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu ev telefonunda aradığı ancak yine ulaşamadığı öğrenildi.



DEVREYE GÜRSEL EROL GİRDİ
Bu noktada devreye İmamoğlu'nun yanında bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol girdi. Erol'un İmamoğlu'na "Bir de ben deneyeyim" deyip Kılıçdaroğlu'nu aradığı, ancak ilk deneme de yanıt alamadığı ifade edildi.

Ancak Kılıçdaroğlu sonrasında Gürsel Erol'u geri arıyor, İmamoğlu da Erol'un yanında olması vesilesiyle Kılıçdaroğlu ile görüşme imkanı buluyor.

'Aradım açmadın' nidasında bulunup kameralara oynuyor.



İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRILARINA DÖNMÜYOR, GÜRSEL EROL'U ARIYOR
Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun cevapsız çağrılarını görmezden gelip Gürsel Erol'un çağrısına geri dönmesi, üzerinde durulması gereken detay.

Bu durum CHP'deki 'değişim' savaşında ikili arasındaki kaosu da gözler önüne serdi.

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