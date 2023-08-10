Tunceli’deki telefon şovunun perde arkası! Kılıçdaroğlu - İmamoğlu - Gürsel Erol üçgeninde yaşananlar

İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası da günyüzüne çıktı.
CEPTEN DARLADI, EVDEN ZORLADI BİR TÜRLÜ ULAŞAMADI
Ekrem İmamoğlu, Tunceli'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun cebinden aradığı ancak Bay Bay Kemal'in bu çağrıyı yanıtsız bıraktığı bunun üzerine İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu ev telefonunda aradığı ancak yine ulaşamadığı öğrenildi.
DEVREYE GÜRSEL EROL GİRDİ
Bu noktada devreye İmamoğlu'nun yanında bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol girdi. Erol'un İmamoğlu'na "Bir de ben deneyeyim" deyip Kılıçdaroğlu'nu aradığı, ancak ilk deneme de yanıt alamadığı ifade edildi.
Ancak Kılıçdaroğlu sonrasında Gürsel Erol'u geri arıyor, İmamoğlu da Erol'un yanında olması vesilesiyle Kılıçdaroğlu ile görüşme imkanı buluyor.
'Aradım açmadın' nidasında bulunup kameralara oynuyor.
İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRILARINA DÖNMÜYOR, GÜRSEL EROL'U ARIYOR
Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun cevapsız çağrılarını görmezden gelip Gürsel Erol'un çağrısına geri dönmesi, üzerinde durulması gereken detay.
Bu durum CHP'deki 'değişim' savaşında ikili arasındaki kaosu da gözler önüne serdi.