Tunceli’deki telefon şovunun perde arkası! Kılıçdaroğlu - İmamoğlu - Gürsel Erol üçgeninde yaşananlar





İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası da günyüzüne çıktı.



CEPTEN DARLADI, EVDEN ZORLADI BİR TÜRLÜ ULAŞAMADI

Ekrem İmamoğlu, Tunceli'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun cebinden aradığı ancak Bay Bay Kemal'in bu çağrıyı yanıtsız bıraktığı bunun üzerine İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu ev telefonunda aradığı ancak yine ulaşamadığı öğrenildi.





DEVREYE GÜRSEL EROL GİRDİ

Bu noktada devreye İmamoğlu'nun yanında bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol girdi. Erol'un İmamoğlu'na "Bir de ben deneyeyim" deyip Kılıçdaroğlu'nu aradığı, ancak ilk deneme de yanıt alamadığı ifade edildi.



Ancak Kılıçdaroğlu sonrasında Gürsel Erol'u geri arıyor, İmamoğlu da Erol'un yanında olması vesilesiyle Kılıçdaroğlu ile görüşme imkanı buluyor.



'Aradım açmadın' nidasında bulunup kameralara oynuyor.