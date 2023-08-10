Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:



Türk demokrasisi açısından AK Parti tarihi açısından önemli bir gün. Türk demokrasisi açısında doğrudan Cumhurbaşkanımızın halkın oyuyla Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin 9.'uncu yıl dönümündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın emanete sahip çıktığı görülmüştür.Yıkım siyaseti karşısında kararlı mücadele ettiği görülmüştür. 2023 seçimlerinde yaklaşık 28 milyon oy alarak tescil etmiştir. Milletimiz her zaman verdiği destekle hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştır.

Önemli gelişmelerden bir tanesi, sıfır atık konusundaki Türkiye'nin ortaya koyduğu inisiyatif. Emine Erdoğan hanımefendi BM'ye katılmıştı 30 Mart Sıfır Atık günü olarak kabul edilmişti. 2035 yılında yüzde 65'e ulaşma hedefimiz Hanımefendi tarafından zikredildi. Sıfır Atık Projesi yeni aşamalara ulaşıyor. Bu sıfır atığın diğer ülkeler tarafından da örnek alındığını görüyoruz. Hanımefendinin başlattığı inisiyatifin örnek hale gelmesi kıymetli bir misyonu sürdürmektedir.