Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! MSB açıkladı: Son 1 haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

TAHIL SEVKİYATI

Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan, bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu Girişim'in devam etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca; Karadeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkelerden biri olarak başından beri kıyıdaş ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu dile getiriyor, mevcut güvenlik dengesinin 'Bölgesel Sahiplik İlkesi' çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

EGE, AKDENİZ VE KIBRIS

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Ege ve Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam etmektedir. Ülkemiz, tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır. Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir. Temennimiz; diyalog kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerimizde yakalanan pozitif gündemin devam etmesi, Ege Denizi'nin bir dostluk denizi hâline gelmesidir.

SAVUNMA SANAYİNE TEBRİK

Bu hafta içerisinde dünyanın en iyi savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı "Defence News Top 100" listesine girerek bizleri gururlandıran başta bünyemizde bulunan ASFAT (Askerî Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi) olmak üzere Aselsan, TUSAŞ ve Roketsan'ı kutluyor, savunma sanayimize güç katan çalışmalarında başarılar diliyoruz.