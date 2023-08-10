Son dakika: MİT’ten Suriye’de nokta atışı operasyon! Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı teröristler yakalandı: Üzerlerinden cephanelik çıktı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları, MİT ve SMO'nun çalışmaları neticesinde Suriye'de tespit edildi.

MİT'in, Türkiye'ye yönelik Suriye sahasında ve diğer bölgelerde, terör gruplarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü, Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetlerini, DEAŞ, El Kaide ve PKK gibi terör örgütleri arasında ayrım yapmadan devam ettirdiği belirtildi.

Operasyonlarda ayrıca, 1 lav silahı, 1 RPG roketatar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 makarov tabanca, 1 telsiz, 4 anti tank RPG mühimmatı, 2 anti personel RPG mühimmatı, 5 RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.





DEAŞ'A BİR DARBE DE İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN

MİT'in nokta atışı operasyonlarıyla göz açtırmadığı DEAŞ'a bir darbe de İstanbul Emniyetin'nden geldi. Emniyet, DEAŞ'ın birbirinden habersiz hücrelerinden oluşan yaklaşık 10 bin kişilik kadrosuna erişti.



İRANLI İSTİHBARATÇILAR YAKALANDI

Listeyi, 8.5 euro karşılığında almak için anlaşan İran istihbaratına çalışan 5 casus ve kurye de yakalandı.



CIA, MI6, MOSSAD PEŞİNDEYDİ

CIA, MI6, Mossad gibi istihbarat servislerinin yıllardır peşinde olduğu listenin İstanbul Emniyeti tarafından ele geçirilmesi terörle mücadelede önemli bir başarı olarak görülüyor.