Son dakika: AFAD duyurdu! Bingöl’de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Bingöl ili Karlıova ilçesinde saat 04.55'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.43 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bingöl Valiliği tarafınan yapılan açıklamada, "Geçmiş Olsun Bingöl! Saat 04.55'te Merkezi Karlıova olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadeleri kullanıldı.