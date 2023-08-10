Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.