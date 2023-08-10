Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni’nde önemli açıklamalar

180 bin konutun ihalesi gerçekleşti. İnşaatlar hızla yükseliyor. Yerinde dönüşüm projesini başlattık. Hibe ve uygun şartlardaki kredi projemiz büyük teveccüh ile karşılandı. Vatandaşlarımız arasında 20 binden fazla Maraşlı kardeşimiz var. Aynı zamanda ekonomi canlanacak, mahalle kültürü hayat bulacak. Ayrıca depremde hasar gören illerde şehir meydanlarını biz yapacağız. Böylece her bir şehrimize asırlar boyu yaşayacak merkez kazandıracağız. Alt ve üst yapısı ile daha görkemli inşa edeceğiz.











Her felaket bize alınması gereken tedbirleri hatırlatmakta. Bu önlemlerin başında kentsel dönüşüm gelmekte. İBB Başkanlığımızdan beri bu meseleyi hep işledik. Bunun bir tercihten öte zorunluluk olduğunu ifade ettik. TOKİ ile yapı stokunun yenilenmesi için yoğun çaba harcadık. 1 milyon 200 bin proje üretti toki. Okul, hastane ve kamu kurumlarını toki eliyle inşa ettik. Toki binaları ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı, toki alnının akı ile çıktı depremden. Bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettiği bedelleri görme fırsatı bulduk. Ne zaman adım atsak CHP hep karşımıza dikildi. Takoz koyan bu ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Kendileri ile aynı ideolojiye sahip meslek kuruluşları ile projeleri mahkemeye götürdüler.