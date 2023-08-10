Çin, grup turları düzenlenebilecek ülkeler listesine Türkiye’yi de dahil etti

Türkiye ise en çok ziyaretçi alan ilk 10 ülke arasında dördüncü sırada. İlk sırada Fransa, ikinci sırada İspanya ve üçüncü sırada ABD var.
2022 yılında turizm için kişi başı harcama ortalaması 1.051 dolar oldu.
2022 yılında ülkelerin kişi başı turizm gelirinde Türkiye 816 dolar ile 7. sırada yer aldı.
EN ÇOK GEZENLER AMERİKALILAR VE ÇİNLİLER
Amerikalı turistler öncelikle Amerika kıtası, ardından Avrupa'yı tercih ederken. Çinli turistler geçtiğimiz yıl Asya kıtasında ve yakın destinasyonlarda tatil yaptı.
Dünyaya 15 yıldır en çok turist gönderen 3 ülke Amerika, Çin ve Almanya oldu.
Turizm Barometresi'ne göre, uluslararası alanda gerçekleştirilen toplam turizm harcamalarının yüzde 20'si Çinli turistlere ait.
TURİZM HARCAMASI 254,6 MİLYAR DOLAR
UNWTO'nun turizm barometresi 2019'da Çin'in turizm harcaması 254,6 milyar dolar ile ilk sırada yer alıyor. Ülkenin 2016'deki harcaması ise 2015 yılına göre 11 milyar dolarlık artışla 261 milyar doları aşmıştı.
Hong Kong'un harcamalarıyla birlikte Çinlilerin geçen yıl uluslararası turizm pazarındaki harcamaları ise 285 milyar doların üstüne çıkmıştı.