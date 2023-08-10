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Çin, grup turları düzenlenebilecek ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti

Koronovirüs pandemisi nedeniyle turizme yönelik geniş kısıtlama kararları alan Çin, grup turları düzenlenmesi için ulusal seyahat acentaları ve tur operatörlerine seyahat düzenleyebilecekleri ülkelerin listesini duyurdu. Türkiye'nin de olduğu listede 78 ülke yer alıyor. En çok harcama yapan turist kategorisinde yer alan Çinlilerin, Kapadokya başta olmak üzere Türkiye'deki tarihi lokasyonlara yönelik ilgisi biliniyor. Kararın ekonomik anlamda Türkiye'ye önemli katkı sunması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 12:48 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 13:31
Çin, grup turları düzenlenebilecek ülkeler listesine Türkiye’yi de dahil etti

Çin, Kovid-19 salgınının ardından askıya aldığı yabancı ülkelere yönelik grup turizmi etkinliklerine destinasyon olarak Türkiye'yi de ekledi.

TURLAR YENİDEN BAŞLADI!
Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımladığı duyuruda, ulusal seyahat acentaları ve tur operatörlerinin Çin vatandaşları için grup turları düzenleyebileceği ülkelerin üçüncü listesini açıkladı.

Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ile Okyanusya'dan 78 ülkeyi içeren listede Türkiye de yer aldı.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle tur operatörleri ve seyahat acentaları listedeki ülkelere yönelik grup turu organizasyonlarıyla konaklama ve seyahat paketi satışlarını sürdürebilecek.

PANDEMİ YASAKLARI
Çin'de yabancı ülkelere yönelik grup turizmi etkinlikleri ancak merkezi hükümetin izni ve denetiminde düzenlenebiliyor.

Çin, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Mart 2020'de sınırlarını dış dünyaya kapatmış, tüm vizeleri askıya almış ve Çin vatandaşlarının yurt dışına seyahatlerine kısıtlama getirmişti. Tedbirler kapsamında yabancı ülkelere düzenlenen grup turları da askıya alınmıştı.

TURİZME YÖN VERECEK
Ülke, 8 Ocak 2023'te Kovid-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almaya son vererek, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan tedbir ve kısıtlamaları kaldırmış, sınırlarını yeniden açmıştı.

Bu gelişme ile birlikte dünya turizminin lokomotifi ve belirleyicisi Çin olacak.

Yapılan açıklamaya göre, grup turlarının yeniden başlaması hızlı olacak.

Açıklanan gevşemenin ülke çapındaki tüm seyahat acenteleri ve çevrimiçi platformlar için geçerli olduğu aktarılan bilgiler arasında.

TÜRKİYE TERCİHİ
Koronavirüs salgını öncesinde Türkiye'de önemli bir turizm girdisi sağlayan Çinli turistlerin artan bir yoğunlukta seyahatlerine devam etmesi bekleniyor.

Çinli gruplar, daha önce Türkiye'de deniz tatilinden çok şehir gezilerini, tarihi ve kültürel turizmi tercih ediyorlardı.

2018 yılında Türkiye'ye gelen Çinli sayısı 2019 yılında 426 bin olarak gerçekleşmişti.

Bu akımın sadece ülkemizde değil dünya ölçeğinde küresel turizm endüstrisinde hareketliliğine yol açması beklentiler arasında yer alıyor.

5 HARCAMADAN BİRİ ÇİNLİ TURİSTLERE AİT
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) Turizm Barometresi'ne göre, uluslararası alanda gerçekleştirilen toplam turizm harcamalarının yüzde 20'si Çinli turistlere ait.

Dünya Turizm Örgütü'nün 2022 yılı barometresine göre 2022 yılında dünyada 963 milyon turist uluslararası seyahat gerçekleştirdi. Grup seyahatlerin serbest bırakılması ile birlikte bu sayı daha da artacak.

Türkiye ise en çok ziyaretçi alan ilk 10 ülke arasında dördüncü sırada. İlk sırada Fransa, ikinci sırada İspanya ve üçüncü sırada ABD var.

2022 yılında turizm için kişi başı harcama ortalaması 1.051 dolar oldu.

2022 yılında ülkelerin kişi başı turizm gelirinde Türkiye 816 dolar ile 7. sırada yer aldı.

EN ÇOK GEZENLER AMERİKALILAR VE ÇİNLİLER
Amerikalı turistler öncelikle Amerika kıtası, ardından Avrupa'yı tercih ederken. Çinli turistler geçtiğimiz yıl Asya kıtasında ve yakın destinasyonlarda tatil yaptı.

Dünyaya 15 yıldır en çok turist gönderen 3 ülke Amerika, Çin ve Almanya oldu.

Turizm Barometresi'ne göre, uluslararası alanda gerçekleştirilen toplam turizm harcamalarının yüzde 20'si Çinli turistlere ait.

TURİZM HARCAMASI 254,6 MİLYAR DOLAR
UNWTO'nun turizm barometresi 2019'da Çin'in turizm harcaması 254,6 milyar dolar ile ilk sırada yer alıyor. Ülkenin 2016'deki harcaması ise 2015 yılına göre 11 milyar dolarlık artışla 261 milyar doları aşmıştı.

Hong Kong'un harcamalarıyla birlikte Çinlilerin geçen yıl uluslararası turizm pazarındaki harcamaları ise 285 milyar doların üstüne çıkmıştı.

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