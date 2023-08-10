Çin, grup turları düzenlenebilecek ülkeler listesine Türkiye’yi de dahil etti

TURİZME YÖN VERECEK

Ülke, 8 Ocak 2023'te Kovid-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almaya son vererek, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan tedbir ve kısıtlamaları kaldırmış, sınırlarını yeniden açmıştı. Bu gelişme ile birlikte dünya turizminin lokomotifi ve belirleyicisi Çin olacak.

Yapılan açıklamaya göre, grup turlarının yeniden başlaması hızlı olacak. Açıklanan gevşemenin ülke çapındaki tüm seyahat acenteleri ve çevrimiçi platformlar için geçerli olduğu aktarılan bilgiler arasında.

TÜRKİYE TERCİHİ

Koronavirüs salgını öncesinde Türkiye'de önemli bir turizm girdisi sağlayan Çinli turistlerin artan bir yoğunlukta seyahatlerine devam etmesi bekleniyor. Çinli gruplar, daha önce Türkiye'de deniz tatilinden çok şehir gezilerini, tarihi ve kültürel turizmi tercih ediyorlardı.

2018 yılında Türkiye'ye gelen Çinli sayısı 2019 yılında 426 bin olarak gerçekleşmişti. Bu akımın sadece ülkemizde değil dünya ölçeğinde küresel turizm endüstrisinde hareketliliğine yol açması beklentiler arasında yer alıyor.