Yiyin birbirinizi! Küfürbaz vekil Lütfü Türkkan seçim yenilgisini başarı olarak yorumlayan Faik Öztrak’ı bombaladı: İttifaka bu yüzden karşıyım!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak , değişim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu 'unun Türkiye 'de atılan her iki oydan bir tanesini aldığını söylemişti.

ÖZTRAK: KILIÇDAROĞLU HER İKİ OYDAN BİR TANESİNİ ALDI Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde konuşan Öztrak, şu açıklamalarda bulunmuştu: "Bir seçim sürecinden geçtik, maalesef o seçimde kazamadık. Ama bir şeyi görmemiz lazım. Bu seçimde bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı."



TÜRKKAN'DAN TEPKİ: BUNCA ÇİLEYİ BUNUN İÇİN GÖĞÜSLEMEDİK

Öztrak'ın bu sözlerine İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öztrak'ın açıklamasını hatırlatan Türkkan, şunları söyledi: "CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı" demiş.

Neden ittifaka karşı olduğumu bundan daha iyi ifade eden bir cümle olamaz. Biz, genel veya yerel seçimde birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz. Bunun için de bunca çileyi sıkıntıyı göğüsleyip parti kurmadık."