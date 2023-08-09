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Türkiye savunma sanayiinde çağ atladı: 4 şirket dünyada ilk 100'e girdi!

Türkiye, karada ve denizde olduğu gibi havada da çağ atladı. Son 20 yılda savunma sanayinde geliştirilen İHA’lar, SİHA’larla dünyada adını listeye yazdırdı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 06:59
Türkiye savunma sanayiinde çağ atladı: 4 şirket dünyada ilk 100’e girdi!

Türkiye, savunma sanayinde yerli ve milli atılımlarla adını dünya listelerine yazdırmayı başardı. Son 20 yılda ürettiği İHA'ları, SİHA'ları ihraç etmeye başladı. Bu başarıyı uluslararası basın kuruluşları, manşetlere taşıdı.

ABD merkezli Business Insider, Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), SİHA'ların müşterileri arasında yer aldığını yazdı.

Çin yapımı drone'ların Türkiye'de üretilen İHA'lar karşısında etkisini yitirdiği vurgulandı. Bayraktar TB2 SİHA'ların, çeşitli savaş alanlarında üstün muharebe yetenekleriyle kendini kanıtladığını hatırlattı. Türkiye, son olarak Endonezya'ya 12 adet SİHA sattı. TUSAŞ'ın ürettiği ANKA SİHA'ların toplam 300 milyon dolar değerinde olduğu anlaşıldı.

ABD merkezli Defense News dergisinin hazırladığı "Defense News Top 100" başlıklı listede; ASELSAN, TUSAŞ, ASFAT ile ROKETSAN yer aldı. Bu durumu Yunanistan kıskandı. Komşu basınından Pentapostagma, "Dünyanın ilk 100 savaş sanayisinde 4 Türk var, hiç Yunan yok" diye yazdı.

YÜZDE YÜZ BAŞARI
ABD'de savunma satışları baz alınarak yayımlanan 2023 yılı "Defense News Top 100" listesi açıklandı. Buna göre ASELSAN 47'nci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) 58'inci, ROKETSAN 80'inci ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ise listenin 100'üncü sırasında yer aldı.

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