Türkiye savunma sanayiinde çağ atladı: 4 şirket dünyada ilk 100’e girdi!

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ABD'de savunma satışları baz alınarak yayımlanan 2023 yılı "Defense News Top 100" listesi açıklandı. Buna göre ASELSAN 47'nci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) 58'inci, ROKETSAN 80'inci ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ise listenin 100'üncü sırasında yer aldı.

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