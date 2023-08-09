Türkiye savunma sanayiinde çağ atladı: 4 şirket dünyada ilk 100’e girdi!

Türkiye, savunma sanayinde yerli ve milli atılımlarla adını dünya listelerine yazdırmayı başardı. Son 20 yılda ürettiği İHA'ları, SİHA'ları ihraç etmeye başladı. Bu başarıyı uluslararası basın kuruluşları, manşetlere taşıdı.
ABD merkezli Business Insider, Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), SİHA'ların müşterileri arasında yer aldığını yazdı.
Çin yapımı drone'ların Türkiye'de üretilen İHA'lar karşısında etkisini yitirdiği vurgulandı. Bayraktar TB2 SİHA'ların, çeşitli savaş alanlarında üstün muharebe yetenekleriyle kendini kanıtladığını hatırlattı. Türkiye, son olarak Endonezya'ya 12 adet SİHA sattı. TUSAŞ'ın ürettiği ANKA SİHA'ların toplam 300 milyon dolar değerinde olduğu anlaşıldı.
ABD merkezli Defense News dergisinin hazırladığı "Defense News Top 100" başlıklı listede; ASELSAN, TUSAŞ, ASFAT ile ROKETSAN yer aldı. Bu durumu Yunanistan kıskandı. Komşu basınından Pentapostagma, "Dünyanın ilk 100 savaş sanayisinde 4 Türk var, hiç Yunan yok" diye yazdı.