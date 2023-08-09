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Başkan Erdoğan, Hakan Fidan’a MİT'teki görevlerinden dolayı “Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı” takdim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Başkan Erdoğan, MGK toplantısı öncesi Hakan Fidan’a MİT'teki görevlerinden dolayı “Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı” takdim etti.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 18:01 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 18:08
Başkan Erdoğan, Hakan Fidan’a MİT’teki görevlerinden dolayı “Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı” takdim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Başkan Erdoğan, toplantı öncesi, MİT'te 13 yıllık boyunca müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı" verdi.

Beratı alan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.

Başkan Erdoğan da "Rabbim mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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