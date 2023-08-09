Malatya Yeşilyurt’ta 4.4 büyüklüğünde deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Malatya'da saat 20.01'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da korkutan deprem | VİDEO