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Malatya Yeşilyurt'ta 4.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberleri... AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.01'de meydana gelen depremin 12.1 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 20:10 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 20:32
Malatya Yeşilyurt’ta 4.4 büyüklüğünde deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Malatya'da saat 20.01'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da korkutan deprem | VİDEO

Depremin 12,1 kilometre derinde kaydedildiği belirlendi. Deprem, çevre illerdende de hissedildi.

İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2023.08.09 20:01:45 38.1807 38.3527 5.0 -.- 4.3 4.3 ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.09 19:06:19 38.3148 37.7047 8.1 -.- 2.4 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.09 18:57:02 39.0022 27.8962 9.0 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.08.09 18:41:07 38.1077 38.1650 1.0 -.- 2.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.09 18:19:44 38.1692 38.5825 5.5 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.08.09 17:32:24 38.0975 37.0438 8.0 -.- 2.1 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.09 17:29:08 37.0347 28.9062 4.8 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.08.09 17:20:07 38.3408 38.1503 7.9 -.- 2.8 -.- FATIH-(MALATYA) İlksel
2023.08.09 17:17:10 40.3567 27.3367 5.0 -.- 0.9 -.- CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.08.09 17:10:41 37.1523 36.9617 5.5 -.- 1.7 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.09 17:06:04 40.3818 27.3328 5.0 -.- 1.6 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.08.09 16:56:45 38.0425 36.7415 5.0 -.- 1.6 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.09 16:35:33 38.0610 37.9433 8.0 -.- 1.9 -.- SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.09 16:00:04 38.0105 37.0767 5.0 -.- 2.0 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.09 15:30:14 38.4943 37.5327 5.8 -.- 2.4 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.09 14:06:59 38.2322 38.2742 6.9 -.- 2.3 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.09 13:44:33 37.8883 27.6250 13.2 -.- 1.9 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.08.09 13:22:16 39.6588 38.0197 16.5 -.- 2.5 -.- KARDERE-ZARA (SIVAS) İlksel
2023.08.09 12:07:03 38.1603 37.1413 18.3 -.- 1.6 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.09 11:47:08 37.6880 35.3905 5.0 -.- 2.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.08.09 11:22:44 38.1562 36.6392 5.0 -.- 3.2 3.2 YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.09 11:11:13 37.5753 35.7922 5.0 -.- 1.5 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel

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